Calendrier trop exigeant pour les surdoués?

La question mérite d'être soulevée. Le calendrier de la LHJMQ est déjà assez exigeant merci. Ce n'est pas un hasard si plusieurs entraîneurs se plaignent de leur horaire chaque hiver. Il y a un camp d'entraînement interminable chevauchant août et septembre, 68 matchs de saison régulière et les séries. Ajoutez le voyagement en autobus, et l'école, et vous avez des jeunes de 16 à 20 ans qui sont plus sollicités que les hommes dans la LNH!

Certains hommes de hockey commencent aussi à trouver que ces jeunes se retrouvent davantage exposés aux blessures. Gabriel Fortier, quatrième choix au total de la LHJMQ l'été dernier, a amorcé sa saison avec le Drakkar le week-end dernier seulement, après une blessure subie durant l'été au camp U17 d'Équipe Canada.

Cinq mois plus tard, le directeur-gérant Steve Ahern croit encore que son horaire démentiel a pu jouer un rôle dans ce séjour involontaire à l'infirmerie.

«Ils sont toujours sur la glace, ces jeunes-là. Et on leur demande de performer chaque fois. Après ça, on devrait s'étonner des blessures? Le cas de Fortier n'est pas unique, regarde le nombre de jeunes dans la ligue qui ont été blessés depuis le début de la saison. Il est grand temps qu'une vraie réflexion de ligue se fasse à ce sujet.»

Ahern tient ce discours depuis l'été dernier. D'ailleurs, lors du tournoi des recrues en août, il s'est fait critiquer à l'intérieur des cercles de la LHJMQ pour ne pas avoir utilisé Xavier Bouchard, Shawn Element et Édouard Saint-Laurent, ses trois autres choix de première ronde.

«C'est une décision que je ne regrette pas, au contraire. Si, comme organisation, on ne prend pas les moyens pour protéger nos jeunes, qui va en prendre soin?», questionne-t-il.

«Chez nous, c'est une préoccupation constante. Notre entraîneur roule à quatre trios, vérifie constamment le niveau d'énergie de ses joueurs. En janvier, l'équipe s'entraîne pas plus que 40 minutes par jour. Mais on ne contrôle pas l'horaire au complet...»

Martin Mondou estime lui aussi que les meilleurs éléments sont trop sollicités. La solution ne se trouve peut-être pas à l'interne, cependant.

«Quand j'entends dire que certains clubs de la LNH testent eux-mêmes nos joueurs alors qu'il y a un Combine, j'ai du mal à comprendre. Il y a des choses qui se font actuellement à l'extérieur des cadres de la ligue et qui ne sont pas essentielles», lance le directeur-gérant des Cataractes, qui ne croit pas que la LHJMQ doit plancher sur un calendrier réduit pour permettre à ses joueurs de surfer sur un meilleur équilibre.

«Par contre, il y a peut-être une façon d'élaborer un calendrier plus équilibré. On a eu plusieurs semaines avec seulement deux matchs avant les Fêtes. Et là, en janvier, c'est l'enfer. Je comprends qu'il y a certaines contraintes. Il y a des discussions là-dessus chaque année. Mais il me semble qu'il y a moyen de confectionner un calendrier plus logique.»

Le calendrier, c'est un sujet tabou. Le fameux volume de 68 matchs plaît semble-t-il aux équipes de la LNH, qui y voient une façon d'aguerrir les jeunes, ce qui facilite leur transition chez les pros. C'est probablement vrai. Reste que le principal motif pour figer le nombre à 68 est économique. Avec les budgets d'opération qui ne cessent de grimper, ceux qui épongent les factures au deuxième étage ont besoin de chacun des matchs à l'horaire pour espérer boucler le budget.

Ahern ne nie pas le motif financier derrière cette décision. Sans la défendre, il croit que la LHJMQ peut viser d'autres cibles.

«Le calendrier de 68 matchs? Ce n'est pas à moi de me prononcer s'il y a trop de matchs ou non. Ce que je sais, c'est qu'on aurait besoin de tous réfléchir à mettre en place une politique commune sur l'entraînement et la nutrition. Présentement, tout le monde fait ses trucs de son bord. Si on veut maximiser ces rayons-là, pourquoi ne pas mettre nos ressources en commun? Plus on a de moyens, plus on peut arriver avec quelque chose de précis. C'est l'ensemble de la ligue qui en bénéficierait si au moins, on ferait des progrès là-dessus.»