Visiblement, les transactions réalisées par Joël Bouchard ont recrinqué cette équipe, qui a ajouté les attaquants étoiles Pierre-Luc Dubois et Alex Barré-Boulet, de même que le vétéran défenseur Tobie Paquette-Brisson à son mélange. Le retour de Bouchard a sûrement lui aussi aidé, après un mois d'absence qui a servi à encadrer Équipe Canada junior.

Cette poussée de l'Armada lui permet de revenir dans le portrait de la bataille pour la tête du classement général. Mais surtout, elle motive au plus haut point les vétérans dans le vestiaire, qui sentent maintenant qu'ils ont tout ce qu'il faut pour soulever le gros trophée à la fin du printemps.

«Tout ce que je veux, c'est un championnat. Je l'ai dit dès mon arrivée au camp cette année à Joël, je suis all-in, prêt à tous les sacrifices. C'est ma cinquième année, c'est ma dernière année. Ça doit se passer maintenant», tranche le capitaine Guillaume Beaudoin, pas peu fier des acquisitions de son patron.

«Dubois est un des joueurs les plus dominants de la ligue, Barré-Boulet est une menace constante en zone offensive. Et Paquette-Bisson enlève de la pression sur les épaules des autres défenseurs. Ces trois gars-là font de nous une bien meilleure équipe», affirme le défenseur natif de Bécancour, qui n'a raté qu'un seul match cette saison, après quelques campagnes marquées par plusieurs séjours à l'infirmerie.

«Je touche du bois à tous les jours. Vendredi dernier, j'ai failli demander congé puisque c'était un vendredi 13! J'ai finalement prié toute la journée! Ça va tellement bien, je ne veux pas que ça s'arrête. On a trois bonnes lignes, on a le meilleur gardien de la ligue. On a le droit d'y croire. Surtout que notre entraîneur fait de l'excellent boulot. On a vu en décembre à quel point il pouvait faire une différence dans nos succès.»

Samuel Montembeault est aussi excité que son concitoyen. Le portier étoile est heureux de faire partie d'une équipe qui a foncé lors de la dernière période de transactions.

«C'est très motivant, ce qui s'est passé avec notre équipe. On a maintenant de la profondeur à toutes les positions. À ma première année avec l'Armada, on avait perdu en demi-finale face à Baie-Comeau. On avait alors une très bonne équipe. Notre groupe de cette année se compare sans problème à cette édition-là», analyse l'espoir des Panthers de la Floride.

«Notre but, c'est de se rendre jusqu'au bout», lance à son tour le Latuquois Morgan Adams-Moisan, qui en est à sa troisième saison à bord du navire de Joël Bouchard.

«L'esprit d'équipe est très solide, tout le monde est prêt à jouer son rôle au sein de l'équipe et il n'y a aucune jalousie. Pour ma part, j'ai un peu plus de responsabilités cette année, on m'utilise aussi en désavantage numérique. C'est gratifiant.»

S'assurer que tous soient sur la même page, c'est un peu le mandat de Beaudoin en tant que capitaine.

«La chimie n'a été difficile à refaire, ce sont de bonnes personnes qui ont été ajoutées au groupe. Il n'y a pas de cliques, on se pousse les uns les autres. Pour vrai, de ce côté, il n'y aucun souci. Sur la glace, il nous reste des petites choses à peaufiner. On doit se servir des matchs qu'il reste à la saison pour certaines facettes de notre jeu.»

Parmi les vétérans qui se font pousser dans le dos, il y a, à la surprise générale, Montembeault! Francis Leclerc présente même de meilleures statistiques que le gardien étiqueté comme le meilleur de la LHJMQ, tant pour la moyenne que pour le pourcentage d'efficacité.

«C'est rassurant de savoir qu'on peut avoir du succès, peu importe lequel de nos deux gardiens est dans le but. Ceci dit, Il n'y aucun autre gardien dans la ligue qui est égal à Samuel», lance Beaudoin.