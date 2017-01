La partie de poker achève

I Il reste 48 heures aux 18 équipes de la LHJMQ pour finaliser les discussions de transactions qui sont en cours depuis quelques semaines. Jusqu'à maintenant, cette période des échanges est un peu plus tranquille qu'à l'habitude. Même Martin Mondou, le directeur-gérant des Cataractes, n'a bâclé qu'une seule transaction jusqu'à maintenant! Regardons d'un peu plus près les joueurs qui alimenteront les rumeurs jusqu'à vendredi matin. Il reste quand même de solides éléments disponibles pour les équipes qui ont l'intention de veiller tard ce printemps. Qui volera le spectacle?

Un pur marqueur de 6'3''' qui a percé l'alignement d'Équipe Canada junior au cours des deux dernières saisons, voilà une prise de choix. Les rumeurs voulaient que les Foreurs l'aient troqué à leurs ennemis jurés, les Huskies, il y a déjà une semaine! Or, voilà que d'autres sources annoncent une transaction avec les Sea Dogs. Pariez sur la seconde option, les sources sont plus crédibles!

Olympiques

Attaquant, 19 ans

Un boeuf, un vrai. Pas le plus élégant sur patins, mais diablement efficace. Trenin est dominant aux cercles de mise en jeu, il fait suer les attaquants adverses et il aime bien se planter devant le filet ennemi en avantage numérique. Pas surprenant que les Cataractes soient sur les rangs pour l'obtenir. Il y a peu de joueurs de ce type dans la LHJMQ. Course à quelques clubs pour les services de celui qui représente la Russie au Championnat du monde junior. Les Tigres font partie du lot.