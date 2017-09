Les Dumoulin finissent en beauté

L.-P. avait pourtant entamé cette course en fond de grille dû à un problème de moteur. Tout ça devant une centaine de personnes de la compagnie WeatherTech Canada, son principal commanditaire dans la série nationale de NASCAR depuis plus de cinq ans...

Mais voilà, les changements apportés sur sa voiture ont rapporté et, petit à petit, il est parvenu à se faufiler pour rejoindre le peloton de tête. Dumoulin a terminé derrière Cayden Lapcevich (vainqueur) et Donald Theetge. Kevin Lacroix et son frère Jean-François, 17e sur 20 sur la ligne de départ, ont suivi en quatrième et cinquième position.

«La voiture était sous-vireuse pendant les essais», expliquait Louis-Philippe Dumoulin, incapable de se qualifier. Heureusement pour lui, les nombreux rebondissements de l'épreuve de 200 tours lui auront souris. Deux arrêts aux puits lui ont notamment permis d'effectuer le ravitaillement en essence nécessaire, en plus des changements de pneus à droite pendant les tours 46 et 122. Finir la course sans arrêter aux puits lors de la dernière neutralisation aura été bénéfique à l'équipe.

Alors que certains leaders profitaient de l'occasion pour monter des pneus neufs, Dumoulin a protégé sa troisième place jusqu'au drapeau à damier.

«Nous avons changé le moteur et l'équipe a relevé le défi», a lancé fièrement le pilote de la voiture #47. «Terminer sur le podium, c'est ce dont nous avions besoin pour clôturer la saison. Il y a eu de belles batailles avec mon frère Jean-François et d'autres compétiteurs, je suis très fier de mon équipe.»