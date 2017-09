LP Dumoulin cinquième à Saint-Eustache

(Trois-Rivières) Même s'il n'est plus dans la course au championnat, Louis-Philippe Dumoulin veut terminer la saison 2017 de Nascar Pinty's en force. Ce week-end à l'Autodrome Saint-Eustache, théâtre de l'avant-dernière épreuve de la saison, le cadet de la famille Dumoulin a défendu sa position farouchement, pour terminer en cinquième place sur ce circuit ovale.

Dumoulin s'est battu avec les meneurs jusqu'à la première neutralisation (50e tour). Son équipe n'a toutefois pas été en mesure de lui fournir les réglages lui permettant de continuer à les menacer par la suite lors de la séquence de 183 tours sans neutralisation. «Le choix de la pression des pneus en qualification nous a coûté cher. De plus, la température ambiante a chuté de sept degrés, intéressant pour la puissance du moteur, toutefois moins pour la tenue de route. La voiture devenait de plus en plus physique à piloter en fin d'épreuve. Terminer dans le top-5 à plusieurs reprises cette saison nous indique que nous sommes sur la bonne voie, c'est important pour l'équipe et pour nos partenaires», explique par voie de communiqué le pilote de la voiture #47 WeatherTech Canada/ Groupe Bellemare.

Son frère, Jean-François, a terminé tout juste derrière lui, en sixième place. L'épreuve a été remportée par Alex Labbé.