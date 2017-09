Classique de canots: Lajoie et Blais remportent la première étape

Les attentes sont élevées pour le nouveau duo formé de Steve Lajoie et Guillaume Blais pour la 84e édition de la Classique internationale de canots de la Mauricie. Les deux hommes de l'embarcation numéro 9 ont débuté la course en force en remportant la première étape, samedi.

Pour Steve Lajoie, il s'agit d'un retour au sommet, lui qui avait terminé deuxième l'an dernier, derrière l'équipe de Guillaume Blais qui était alors son adversaire.

L'embarcation numéro 5 du duo de Samuel Frigon et de Christophe Proulx, arrivée en deuxième position suivait cependant les gagnants de près avec quelque 30 centièmes de secondes de différence. La troisième position est quant à elle revenue au duo de Jimmy Pellerin et de Joël Lacroix avec plus de 2 secondes d'écart.

Du côté de la portion canot-kayak de la Classique internationale de canots de la Mauricie, les honneurs de la première étape sont revenus à Pierre-Luc Poulin et à l'ancien olympien, Ryan Cochrane.

L'embarcation numéro 3 de l'équipe Hockey Lemay a quant à elle remporté la première étape de la portion Rabaska.