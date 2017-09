Les sprints font place à la compétition

«Je pense que c'est l'année qui pourrait être celle de toutes les surprises. Il y a au moins sept ou huit équipes qui peuvent aspirer aux trois premières positions, et même la première. Ça va être une course très enlevante! Il y a des équipes extrêmement compétitives des États-Unis et des duos québécois aussi à surveiller», a lancé le directeur général de la Classique internationale de canots de la Mauricie, Stéphane Boileau.

Les participants de la Classique devront être vigilants en raison de la température alors qu'on prévoit seulement sept degrés samedi matin pour le départ, mais le soleil devrait être au rendez-vous. La température pourrait par ailleurs grimper jusqu'à 20 degrés pour cette première journée.

«Le danger, ce sont les blessures. Le problème c'est de ne pas être assez réchauffé pour un effort intense. Jusqu'à maintenant ça va bien», a lancé M. Boileau.

Évidemment, la température pourrait venir influencer aussi les résultats. Les plus expérimentés pourraient avoir un avantage s'il y a du vent et des vagues, notamment dans le secteur de Grandes-Piles selon le directeur général. «Les jeunes peuvent surprendre, les vétérans peuvent être avantagés. Il y a beaucoup de points qui seront à surveiller. Est-ce que tout va être joué avant la dernière étape, ça se peut que non! Les vétérans pourraient prendre l'avantage dans la 2e étape, mais les jeunes, au niveau du portage qui est très long à Grand-Mère, pourraient prendre l'avantage. Ça va être excitant à suivre», a noté M. Boileau.

Le coup d'envoi sera donné officiellement samedi matin au quai Dénommée-Goyette. Le départ offre un spectacle enlevant et plusieurs centaines de personnes y assistent chaque année. «C'est un site qui est unique en soi. Il y a beaucoup de place pour observer le départ et c'est monté en estrade. Le départ à La Tuque, c'est un événement en soi», a commenté Stéphane Boileau.

Un succès pour les sprints au lac Saint-Louis

Les gens ont répondu présent encore une fois au lac Saint-Louis pour les sprints et le mesurage. Le directeur général promet d'ailleurs des surprises pour l'an prochain. «J'ai l'impression même que sur le site, il y a un peu plus de monde. C'est agréable. [...]On travaille toujours les sites. Il y a de beaux développements qui s'en viennent au lac Saint-Louis entre autres. On prévoit optimiser ça et capitaliser sur ça. On va faire en sorte que ce soit encore mieux l'an prochain», a lancé le directeur général.

Pour lui, l'événement du lac Saint-Louis s'est révélé encore une fois un grand succès. «On va continuer à investir et à aller de l'avant. L'année prochaine il y aura de grosses surprises. C'est extraordinaire. C'est pour ça que les gens doivent venir ici voir les sprints, dormir à La Tuque, assister au départ et s'amuser tout le long de la route 155 ensuite», a-t-il indiqué.

«En plus les gens peuvent arrêter à l'entrée de la ville au Parc des chutes. Ça tombe bien, on y explique l'histoire de la rivière, du canot, et de madame McCormick», a-t-il conclu.