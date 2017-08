La Classique de canots poursuit son chemin vers la modernité

La course qui sera lancée samedi matin à La Tuque et qui se terminera lundi à Trois-Rivières sera la quatrième avec comme président ou directeur général Stéphane Boileau. Beaucoup de chemin a dû être parcouru depuis pour doter l'organisation d'une stratégie de communication digne des années 2010. Il est le premier à reconnaître que la Classique doit se dérouler autant sur l'eau qu'à l'extérieur.

«On sent que le vent est en train de tourner. Ça me fait penser à mes débuts au Festivoix. On devait former des équipes de travail et trouver des bénévoles. On sent que les gens sont de plus intéressés par nous, les partenaires aussi. Je pense que c'est le tournant qu'on a pris qui fait la différence. La Classique est plus présente dans les médias traditionnels et sociaux. Après trois ans, c'est très intéressant. On n'a pas atteint une vitesse de croisière, mais d'ici peu, nous allons l'avoir fait», se réjouit celui qui occupait les mêmes fonctions au Festivoix de Trois-Rivières avant de se joindre à la Classique à l'hiver 2014.

Le moment marquant de la dernière Classique ne se sera d'ailleurs peut-être pas déroulé en course. La première tentative de webdiffuser l'épreuve sur trois jours avait été un vif succès aux yeux des organisateurs, qui avait enregistré 70 000 visites sur le site web, dont plusieurs d'un peu partout à travers la planète. Boileau est catégorique: il s'agit de la plus grande révolution pour faire croitre la popularité de la course. L'organisation a d'ailleurs investi afin d'avoir davantage de drones au-dessus de la rivière, en plus de faire l'acquisition d'un zodiac. L'expérience pourrait être encore plus concluante si la couverture cellulaire était améliorée en Haute-Mauricie. Boileau ne se plaindra certainement pas des annonces en ce sens dans les derniers jours.

«Nous avons de très gros projets pour les 85 ans de la Classique l'an prochain. Nous voulons installer des écrans géants sur les sites de compétition. On y croit énormément. On peut commencer avec un ou deux sites et en ajouter, pour donner un esprit de festival local à chaque endroit. Ça fait un an que ça se discute et on se dirige vers une entente. La webdiffusion, c'est vraiment le cheval de bataille de la Classique et on vient de changer la game complètement.»

La Classique hors Mauricie

C'est d'ailleurs dans cet esprit de créer un festival dans chaque localité où les canoéistes s'arrêtent que la Classique tente de développer son côté culturel. Une demi-douzaine d'hommages à des chanteurs ou groupes connus se dérouleront de La Tuque à Trois-Rivières. Le tout, facilité par le budget d'exploitation de l'événement qui est en croissance.

«Quand je suis arrivé, on avait un budget de 200 000 $. On pense que la progression va se faire jusqu'à 1,2 M$ avant de ralentir. Il faut être réaliste, c'est un événement de quatre jours. On doit être appelé à gérer d'autres événements.»

C'est d'ailleurs dans cet esprit de croissance que la Classique regardera très bientôt vers l'extérieur de la Mauricie pour poursuivre sa croissance en devenant un promoteur d'événements sportifs, et non pas seulement de canots, et ce, à longueur d'année.

«Nous allons rester dans le sport, et normalement sur l'eau. Il pourrait y avoir une Classique dans une autre région. On nous a aussi approchés pour organiser un événement hivernal. Ce ne sera pas nécessairement en Mauricie. On veut rentabiliser les équipements qui ont été modernisés récemment», explique Boileau.

Davantage de sécurité

Avec l'ajout du rabaska, du kayak et d'autres catégories en canot dans les dernières années, la Classique a été démocratisée pour attirer un maximum de compétiteurs. De 150 participants à son arrivée en 2014, Boileau estime que 500 personnes seront en action ce week-end.

«On a plus de participants que l'an dernier en C2 et on en espère encore plus. On est vraiment content. On a arrêté l'hémorragie d'il y a deux ou trois ans. On voit des jeunes embarquer et nous n'avons pas abandonné pour les Américains. On pense en avoir de plus en plus. Je pense que c'est notre professionnalisme qui est la cause de ce regain.»

Avec tout ce monde sur la rivière, la Classique s'est donné la mission d'améliorer l'aspect sécurité pour les quatre jours de l'événement, en incluant les sprints qui ont lieu vendredi à La Tuque. En collaboration avec les corps policiers, les différents services d'incendie des municipalités, il y aura plus de patrouilleurs que jamais sur la rivière afin d'éviter toute noyade, mais aussi de forcer les bateaux de plaisance à ralentir. De nouvelles bouées, plus visibles, ont aussi été achetées afin de bien indiquer le parcours à suivre.