Classique de canots: «Une progression énorme»

Avec une image de marque complètement remodelée et des partenariats en hausse significative, le grand manitou de l'événement entrevoit maintenant l'avenir avec optimisme.

«Il y a une progression énorme depuis 2013. À cette époque, on coupait dans les dépenses. La Classique devait se renouveler et trouver une façon d'investir. On a fait le pari d'augmenter les revenus et c'est ce qu'on a réalisé.

Présentement, on ne peut pas demander mieux, mais en même temps, il n'y a rien de gagné. On doit poursuivre le travail», explique Boileau, soulignant au passage que le plus récent bilan financier de l'organisation avait permis de dégager de légers surplus.

Concrètement, la Classique a vu son budget croître de plus de 250 % au cours des trois dernières années, atteignant la somme de 625 587,01$ lors de la plus récente édition.

De cette équation, la proportion d'échanges de services avec divers partenaires a évidemment offert un énorme coup de pouce pour le déroulement des activités. De 6000 $ en 2013, la valeur de ces échanges a atteint 155 000 $ en 2016.

«Il n'y a pas de petit partenariat. Ce sont toutes des associations qui permettent de faire avancer l'équipage de la Classique tout au long de sa progression», image Boileau, particulièrement fier d'avoir fait passer la proportion du financement privé de 52 % à 69 % du budget total de la Classique.

Non seulement le budget a considérablement gagné en tonus, mais l'engouement au sein de la population a également connu une forte croissance. Les organisateurs ont évalué à 70 000 le nombre de visiteurs l'été dernier sur les différents sites de compétition, une hausse de 30 000 en comparaison avec l'ère pré-Boileau.

À tout cela, la webdiffusion de la compétition est venue offrir un nouvel outil de promotion aux organisateurs. L'été dernier, l'événement a généré plus de 124 000 visionnements en direct, dont 5000 aux États-Unis, 1000 en Grande-Bretagne et près de 1000 en Espagne.

«La webdiffusion peut mettre la Mauricie sur la carte à plusieurs égards. On va continuer à aller de l'avant en ce sens!», lance le DG.