Les Cataractes subissent une cinquième défaite d'affilée

Les quatre jours qui séparent les Shawiniganais de leur prochain match à Gatineau seront bienvenus pour le pilote recrue. Après avoir vendu chèrement leur peau lors du premier week-end d'activités, les Cataractes sont devenus une proie facile cette semaine pour le Phoenix, les Remparts et l'Océanic, des clubs pourtant pas annoncées comme des puissances cette saison.

L'Océanic avait marqué quatre buts en trois matchs avant de se mesurer aux Shawiniganais. Ça n'a pas empêché les hommes de Serge Beausoleil de faire la loi devant leurs 3000 partisans réunis au Colisée Financière Sun Life.

Ce match a basculé en fin de deuxième. Après avoir pris l'avance 3-1, les locaux ont accordé un second filet aux Cataractes, l'oeuvre de Jérémy Manseau en avantage numérique, au milieu du second tiers. Ce but a semblé fouetter... l'Océanic, revenu avec une poussée de deux buts pour s'éloigner des Cataractes. Le cinquième but des vainqueurs fut marqué par le jeune prodige Alexis Lafrenière, son premier en carrière dans la LHJMQ. Le premier choix du dernier repêchage a profité d'un Denisov nonchalant pour pousser la rondelle au fond du filet, une scène qui a mené Renaud à déléguer Lucas Fitzpatrick pour entreprendre la troisième entre les poteaux.

Le derniers tiers a été disputé pour la forme. Lafrenière en a profité pour inscrire sa deuxième réussite du match.