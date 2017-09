Cataractes: Samuel Asselin désigné capitaine intérimaire

«Dans le midget AAA avec Esther-Blondin, j'avais tendance à ralentir le jeu. À moins d'avoir le talent d'un Dmytro Timashov, c'est plus difficile à faire dans le junior majeur. Je me suis donc adapté en conséquence: je dégaine plus rapidement.»

Après avoir observé ses troupiers pendant six semaines, le nouveau pilote a dû se rendre à l'évidence: Asselin était le joueur tout désigné pour succéder au tandem formé de Cavan Fitzgerald et Alexis D'Aoust. En attendant le retour potentiel de Girard, évidemment...

Un choix tout naturel pour cet attaquant dynamique qui laisse de plus en plus son empreinte dans le vestiaire au Centre Gervais Auto.

Le C sur son chandail est encore tout neuf et il ignore combien de temps il le portera, mais Asselin compte bien honorer cet important mandat avec le sérieux qui s'y rattache. Inspiré par les passages de Fitzgerald, D'Aoust et Anthony Beauvillier, Samuel Asselin souhaite reprendre le flambeau et avoir le même effet bienveillant que ces leaders ont eu pour son propre développement.

«J'aime bien prendre la parole dans le vestiaire et si je peux aider les recrues, je le ferai avec plaisir. À mon premier camp ici, j'ai perdu toutes mes mises au jeu contre Beauvillier! Mais il a eu une forte influence sur moi, dans ma préparation et pour forger ma confiance.»

À l'époque, Asselin tentait encore d'oublier sa mauvaise expérience du repêchage des joueurs juniors. Identifié comme l'un des meilleurs espoirs de la cuvée 2014, il avait dû patienter jusqu'en cinquième ronde avant que les Cataractes ne le sélectionnent. Un moment pénible pour l'adolescent qu'il était.

«Ç'a été un choc. Je réalise maintenant que ce n'est qu'un numéro, mais dans le temps, j'ai été secoué. Je suis arrivé au précamp des recrues une semaine plus tard et ça s'est bien passé. La pression était tombée. Aujourd'hui je peux comprendre comment un jeune de 16 ou 17 ans se sent s'il vit une déception. Je suis passé par là.»

Les jeunes joueurs des Cataractes sont donc entre bonnes mains avec un meneur comme Asselin. Surtout si le séjour de Girard à Nashville doit se prolonger. «Égoïstement, on veut tous que Sam soit de retour à Shawinigan, on l'accueillerait à bras ouverts! Mais pour lui, pour sa carrière, on lui souhaite de demeurer avec les Predators.»