La défensive shawiniganaise sera défiée

Ce périple va se terminer dimanche à Halifax, face aux jeunes mais très talentueux Mooseheads, qui réussissent à frayer avec les clubs du milieu de peloton. André Tourigny peut notamment compter sur un duo d'attaquants prolifique en Maxime Fortier et Nico Hischier, auteurs respectivement de 78 et 76 points depuis le début de la saison. Hischier est perçu comme l'un des plus beaux espoirs en vue du prochain repêchage de la LNH.

Le Titan, qui a fait quelques acquisitions à la dernière période de transactions, a gagné six de ses dix derniers matchs et il avait poussé son premier duel face aux Cataractes en octobre jusqu'en fusillade au Centre Gervais Auto.

Par ailleurs, le défenseur Alexandre Coulombe a décidé d'intenter une poursuite de 15 000 $ contre les Cataractes pour bris de contrat.

En substance, l'ex-défenseur évoque que l'équipe de la LHJMQ l'a échangé la saison dernière malgré le contrat de deux ans qui liait les deux parties.

Cette entente a fait en sorte, selon l'athlète de 21 ans, qu'il a laissé sur la table une offre pour se joindre aux Catamounts de l'Université du Vermont.

«Nous sommes en contact avec nos conseillers juridiques et le processus suit son cours, nous ne pouvons donc pas commenter pour le moment», a indiqué le président des Cataractes Roger Lavergne. Joint par La Voix de l'Est, Coulombe n'a pas voulu commenter lui non plus.