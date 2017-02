Une bête noire à dompter pour les Cataractes

«Pour une raison ou pour une autre, il excelle contre nous. Il va falloir être dans son visage un peu plus. Dans cette ligue, c'est dur de battre un gardien sur un premier lancer. Encore plus s'il le voit. On a fait du vidéo avec les gars ce matin (mardi), on leur a montré plein de séquences où Antoine Samuel a pu faire l'arrêt dimanche en toute tranquillité. Personne pour lui cacher la vue, personne pour prendre un éventuel retour. À ce stade-ci de l'année, les tic-tac-toe, il y en a de moins en moins.»

Le pilote ne le cache pas, son offensive commence à le préoccuper. À leurs dix derniers matchs, les Cataractes ont marqué trois buts ou moins à huit occasions. La défensive a beau être la plus pingre de la ligue, elle est un peu trop sous pression au goût de Bouchard.

«Il faut trouver une façon de créer plus de revirements en zone offensive avec notre échec-avant. Et amener plus de rondelles au filet. La petite passe de trop, on la voit pas mal depuis quelques matchs. Non seulement elle nous prive de chances de marquer, mais ça peut causer des revirements. La recette on la connaît, il faut simplement se salir les mains un peu plus.»

Le message sur la simplicité s'adresse particulièrement à Samuel Girard et Cavan Fitzgerald, les moteurs de l'offensive. Les deux arrières offensifs ont moins de magie dans leur bâton depuis un mois, surtout Fitzgerald qui n'a amassé que deux points à ses neuf derniers matchs. Il en avait généré 29, dont 12 buts à ses 24 premières sorties!

«Depuis son retour au jeu, c'est plus difficile. On lui a parlé dernièrement, on s'est assuré que sa blessure ne l'embêtait pas. Tout est correct de ce côté. Le reste, c'est de l'ajustement. Les équipes le connaissent mieux maintenant, ils savent qu'il aime bien tirer sur réception. Il a donc toujours un joueur dans les culottes, même en avantage numérique.

La seule solution, c'est d'apprendre à varier son jeu. Comme groupe d'entraîneurs, on travaille fort pour y donner les outils afin d'y parvenir», souligne Bouchard.

«Le même raisonnement s'applique à Samuel Girard. Je n'ai aucun problème à le voir descendre en fond de territoire lorsqu'il subit de la pression. Mais quand la ligne de tir est disponible, il doit la saisir. Il l'a fait en fin de match dimanche, on a vu le résultat. Il a un bon tir, on aimerait qu'il nous le montre davantage.»