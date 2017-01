Les gros canons des Cataractes se fâchent

Ce premier sang versé par les Voltigeurs a semblé exciter... les Cataractes! Moins d'une minute plus tard, Dennis Yan donnait le coup de départ d'une irrésistible poussée de cinq filets inscrits en moins de six minutes.

Durant cette séquence infernale, le jeune gardien vedette Olivier Rodrigue n'a pas été en mesure de réparer les gaffes de sa défensive. Mis à part le dernier but, marqué par Jonathan Deschamps, les autres tirs qui l'ont battu sont arrivés au terme de séquences parfaites côté exécution. Cam Askew, Alexis D'Aoust et Justin Bernier ont été les autres marqueurs durant cette tempête shawiniganaise.

Avec un fossé aussi large au tableau indicateur, la troisième a été disputée pour la forme. Cavan Fitzgerald, Vincent Senez et D'Aoust ont continué d'empiler les buts pour les Cataractes, qui ont chassé Rodrigue du match en début d'engagement.

«Ce match va être bon pour notre confiance offensive. En première, on générait peu d'attaque. Tout a changé après le premier but des Voltigeurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais à partir de là, on s'est mis à bouger nos pieds plus rapidement et à faire circuler la rondelle. Les chances sont venues», soulignait Bouchard, qui avait placé ses meilleurs éléments sur une première vague d'attaque massive plutôt que de scinder ses effectifs en deux, une stratégie qui a été payante.

«Le jeu de puissance a produit deux gros buts à des moments importants. Et il a généré beaucoup de chances, ce qui a créé du momentum.»

Bouchard a aussi relevé la performance de Denisov, assaisonné de 39 tirs. «Offensivement, ça s'est bien passé mais défensivement, ce fut plus difficile. Denisov a été excellent. Ce n'est pas un match de 8-1 sans lui, c'est certain.»

Auteur de cinq points, Alexis D'Aoust relevait plus de hargne dans le jeu de son club. «On a gagné beaucoup de bagarres à un contre un parce qu'on s'est impliqué physiquement. C'est quelque chose qu'il faut retenir», partageait le vétéran de 20 ans, en reconnaissant avoir eu bien du plaisir sur le jeu de puissance avec les Fitzgerald, Girard, Yan et Gignac.

«Nous pouvons tous autant tirer que passer. On peut faire du dommage!»

Dans l'autre vestiaire, Ducharme était surtout déçu de sa fin de soirée. «Ce fut deux matchs en un. On avait bien fait dans les 30 premières minutes de jeu. Quand les Cataractes ont fait 2-1, on a baissé de régime alors que les Cataractes ont pris du momentum. Ça fait partie de notre apprentissage et c'est quelque chose qu'on peut corriger car c'est au plan mental que ça s'est passé.»