Un faux départ qui coûte cher aux Cataractes

«Comme à Chicoutimi mardi, on n'a pas joué trois périodes. À ce temps-ci de l'année, tu ne gagneras pas de cette façon. J'ai aimé nos deuxième et troisième périodes, mais c'est évident que nous n'étions pas prêts à amorcer ce match-là. C'est rare que ça nous arrive mais ce soir, ça été le cas. Par la suite, l'Océanic a bien travaillé défensivement, ses joueurs doivent avoir bloqué deux tonnes de lancers», résumait Claude Bouchard, qui a perdu les services de Samuel Guilbault, blessé au haut du corps.

Denis Mikhnin a dirigé l'attaque des vainqueurs avec un doublé. Dominic Cormier a aussi déjoué Mikhail Denisov, qui n'a vu que 20 rondelles. À l'autre bout de la patinoire, Lagacé en a affronté le double!

«L'Océanic a été opportuniste, contrairement à nous. On a quand même dominé pas mal dans la colonne des tirs. Reste que nous avons mal joué en première», faisait observer Gignac.

Même constat pour Demers, l'un des attaquant les plus tenaces dans le camp shawiniganais jeudi. «On a mal commencé mais par la suite, on a eu des chances. Le mot s'est passé dans la ligue, les autres équipes ne laissent plus tirer (Cavan) Fitzgerald et (Samuel) Girard. Il faut trouver une façon d'être plus opportuniste.»

Dans l'autre camp, Serge Beausoleil saluait le courage de ses joueurs, qui ont accepté de souffrir devant les plombs des défenseurs élites des Cataractes.

«C'est le prix à payer si tu veux gagner. J'aime notre progression depuis quelques matchs. Et Lagacé semble aimer jouer ici, il nous a donné encore une fois beaucoup d'arrêts-clés. On avait joué une bonne première période mais à partir de la deuxième, notre gestion de la rondelle a été plus problématique», relevait Beausoleil, content évidemment de repartir avec les deux points à l'enjeu.

«Le classement est tellement serré. Nous étions seizièmes, deux victoires et nous grimpons de trois rangs. La parité est très présente, et j'ai l'impression que ça va durer jusqu'à la fin de la saison.»