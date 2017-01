Cavan Fitzgerald, l'effet stabilisateur

Partout où les Cataractes passent, Samuel Girard obtient beaucoup d'attention. Normal, il n'y a pas un défenseur dans l'histoire de la LHJMQ qui a contribué autant que lui à la production offensive de son équipe. Et puis au-delà des statistiques, il a ce sens du spectacle tellement aiguisé avec ses pirouettes et son énergie qu'il attire l'oeil.

Fitzgerald a été au coeur des deux séquences de dix victoires d'affilée. Entre les deux, il y a eu une certaine période de turbulences, alors qu'il était à l'infirmerie. Comme joueur, dur d'avoir un élément plus stabilisateur!

Car Fitzgerald aurait très bien pu amorcer son parcours professionnel dès cet automne, lui qui a un contrat en poche avec les Sharks de San Jose. Ces derniers ont toutefois jugé qu'une dernière campagne junior avec de grosses minutes serait salutaire, puisqu'il est arrivé dans la LHJMQ à 18 ans.

Si les Cataractes ont été malchanceux en perdant Anthony Beauvillier et Gabriel Gagné au profit des pros, le retour de Fitzgerald est un cadeau.

«C'est un gars qui a encore de la marge pour s'améliorer dans toutes les sphères du match. Il me fait beaucoup penser à Marc-Édouard Vlasic. Vlasic est plus rapide mais avec les Remparts, il patinait pas mal comme Fitzgerald. Chez les pros, je pense que Cavan sera vu comme un arrière un peu plus défensif. Encore là, la comparaison avec Vlasic pourrait tenir la route», prévoit Choules.

Dans le junior par contre, Fitzgerald terrorise actuellement les gardiens ennemis. Son plomb lui a rapporté 12 buts en 24 matchs, ce qui en fait le meilleur buteur du circuit même s'il a raté six semaines d'activités! Le pire, c'est qu'il n'est pas actuellement au sommet de son art. Il cherche encore son timing, plusieurs de ses tirs ne touchent pas la cible. Une question de temps avant qu'il ajuste parfaitement sa lunette d'approche, qui va rendre sa grosse garnotte encore plus toxique selon Choules.

«Il travaille fort avec Steve Larouche à l'entraînement pour améliorer son exécution. Ça s'en vient, les progrès sont notables de jour en jour. Ce n'est pas évident de rater autant de temps de jeu à ce temps-ci de l'année. Mais Cavan est un jeune homme sérieux, il n'a pas baissé la cadence du tout durant la période des Fêtes. Chapeau à lui, ce n'est pas un hasard s'il joue le rôle de modèle pour nos autres joueurs.»