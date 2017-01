Une dixième victoire d'affilée pour les Cataractes

Cavan Fitzgerald a dirigé l'attaque shawiniganaise avec un tour du chapeau. Brandon Gignac a lui aussi brillé avec une production de deux buts et une passe. Tommy Cardinal a été l'autre tireur qui a battu Antoine Samuel, bombardé de 43 tirs.

À l'autre bout de la patinoire, la recrue Zachary Bouthillier a fait face à 23 rondelles et il a décroché huitième victoire en neuf décisions depuis le début de sa carrière junior même s'il n'était pas au sommet de son art. Le Drakkar avaient encaissé les trois premiers buts du match et perdait 5-2 à un certain moment mais il a trouvé le moyen de rendre les choses intéressantes jusqu'à la fin, puisqu'il a fait preuve de beaucoup d'opportunisme autour du filet défendu par Bouthillier.

C'est finalement Dennis Yan, dans un filet désert, qui a tranché le débat dans la dernière minute de jeu pour permettre aux Shawiniganais d'empocher les deux points à l'enjeu.

En ce qui concerne Bernard, c'était sa quatrième défaite en autant d'essais face au noyau qu'il a développé pendant deux saisons et demi. «Ce fut une véritable victoire d'équipe», a résumé Fitzgerald, meneur chez les défenseurs de la LHJMQ avec 12 buts... même s'il n'a disputé que 23 matchs! «La semaine été fertile en émotions, avec la date limite des transactions. C'est bien de connaître un aussi bon week-end après tout ce qui s'est passé.»

Les Cataractes vont reprendre le boulot mardi en rendant visite aux Saguenéens de Chicoutimi. Le duel s'annonce très intéressant puisque les Saguenéens font partie des équipes qui ont le plus ajouté d'éléments lors de la dernière période des transactions. Les changements effectués par Yannick Jean tardent un peu à rapporter toutefois, les Saguenéens ayant perdu six de leurs 10 derniers matchs.