«Ce groupe peut aller loin»

(Shawinigan) Quel défenseur des Cataractes revendique le plus de filets à égalité numérique? Samuel Girard? Vous êtes dans le champ. Cavan Fitzgerald? Mauvaise réponse. Votre homme a 20 ans, a toujours été reconnu comme un arrière à caractère défensif et a été au centre des rumeurs depuis le début du camp d'entraînement: Jonathan Deschamps.

Pas surprenant, donc, que Martin Mondou ait déclaré dans Le Nouvelliste jeudi matin que son trio de vétérans de dernière année allait rester intact, ce qui cimente la place du Trifluvien dans le vestiaire shawiniganais, là où il est reconnu comme un leader. Deschamps, évidemment, est très heureux de la situation même s'il ne tiendra rien pour acquis d'ici vendredi midi, date limite des transactions dans la LHJMQ.

«Tout peut arriver, et on ne contrôle rien. On a une pratique demain (vendredi matin), on doit se préparer pour notre match en soirée. On verra bien après. Mais oui, j'ai lu ça et ça fait mon affaire. J'ai tenté de faire ma petite affaire, ne pas me soucier des rumeurs depuis le début de la saison. Je me suis tenu loin de Twitter... Je pense avoir fait du bon travail jusqu'à maintenant et je pense que Martin a dit ça justement parce qu'il est content de mon travail.»

Deschamps sourit quand on lui demande où il s'est procuré du flair offensif pendant l'été. À ses quatre premières saisons dans le junior, il avait marqué huit buts. Cette saison, il en revendique déjà sept, sans jamais toucher au jeu de puissance.

«Mon jeu est plus mature, j'en suis quand même à ma cinquième saison. Pour le reste, je me contente de faire des jeux simples et d'amener des rondelles au filet. Et ça marche! Je ne peux toutefois garantir que je vais garder ce rythme-là durant toute l'année!», rigole-t-il.

De toute façon, le pain et le beurre de Deschamps sera toujours ce qui se passe dans son propre territoire. À ce sujet, il peut bomber le torse un peu, il est un morceau important de la défensive la plus pingre de la LHJMQ!

«Bien sûr que je suis fier de ça. Je ne suis pas le seul, les autres défenseurs aussi en sont fiers. Et puis il ne faut pas oublier Denisov, il fait de l'excellent boulot. Et notre jeu en désavantage numérique fait aussi une bonne différence. En fait, notre fiche défensive, c'est toute l'équipe qui y contribue.»

Voilà pourquoi Deschamps assure qu'il n'y aura pas une grande déception dans le vestiaire si Martin Mondou termine son boulot de directeur-gérant sans ajouter d'autres morceaux.

«Du renfort, c'est toujours apprécié. On a en a déjà eu avec l'arrivée d'Askew, qui fait très bien. Ce groupe peut aller loin, il n'y a aucun doute dans mon esprit. On a du talent, de l'expérience et surtout, nous avons acheté une façon de jouer qui nous permet de connaître du succès.»

Les Cataractes vont la tester à nouveau avec la visite du Phoenix, une équipe qui a le vent dans les voiles avec sept victoires à ses dix derniers matchs.

Par contre, l'un de leurs trois revers a été encaissé aux mains des Cataractes le 31 décembre. Les équipiers de Claude Bouchard seront quant à eux en quête d'une neuvième victoire de suite.