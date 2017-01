Les Cataractes au premier rang du classement général

Les équipiers de Claude Bouchard ont rapidement pris l'avance 2-0 sur des filets de Louis-Philip Fortin et Justin Bernier et ils n'ont jamais laissé le Phoenix les rattraper. Les locaux ont rétréci l'écart à 2-1 par la suite, mais leur ex-capitaine Jonathan Deschamps a enfilé son sixième but de la saison à mi-chemin dans le match pour redonner une priorité de deux buts aux Shawiniganais.

Ce filet de Deschamps aura fait la différence en bout de piste, puisque le Phoenix a ramené l'écart à un seul but en troisième. Brandon Gignac a par la suite concrétisé la victoire des siens en marquant dans un filet désert en fin de match.

C'était une septième victoire d'affilée pour les Cataractes, et une septième en huit décisions pour le gardien recrue Zachary Bouthillier, qui n'a pas encore été battu en temps réglementaire depuis son arrivée dans le circuit Courteau.

Le prochain match des Cataractes est programmé pour mardi à Baie-Comeau.