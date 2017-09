L'heure des notes de fin d'année chez les Aigles

Le général chez les Trifluviens. Rarement blessé, efficace en défensive et encore plus au bâton. Les Aigles ne peuvent se permettre de le perdre.

Avec un début de saison lent, on a questionné son intérêt pour l'équipe. Mais Herrera a explosé lors des deux derniers mois de la saison, en plus de démontrer une nouvelle patience au bâton. Lorsqu'il est dans un bon état d'esprit, il est de loin le meilleur frappeur de l'équipe.

Offensivement, il a livré la marchandise durant toute la saison. Défensivement, on a réalisé qu'il avait des carences évidentes. Il a démontré de l'enthousiasme durant toute la saison. Dommage que ses coéquipiers ne l'aient pas imité.

Carter McEachern

On ne s'attendait à absolument à rien de McEachern, une recrue invitée au camp. Il a surpris tout le monde, en conservant une moyenne au bâton (m.a.b.) de ,286. Un beau projet à développer pour T.J. Stanton.

Taylor Brennan

Acquis en fin de saison contre Kyle Hansen, il a bien fait au troisième but. On l'a décrit comme un leader, ce dont les Aigles ont grandement besoin. Il aura le statut LS-5 l'an prochain et devra livrer la marchandise dans un tel rôle.