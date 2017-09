Un cadeau aux Champions

Comme ce fut le cas à de multiples reprises cette saison, ce sont les lanceurs qui n'ont pas été en mesure de placer les Aigles dans une situation où ils pouvaient l'emporter, et ce, même si les Oiseaux ont marqué lors des deux premières manches pour prendre une avance de 2-1.

Envoyé au monticule pour un deuxième départ consécutif, le releveur Owen Boon se débrouillait bien jusqu'en cinquième manche. Cinq des six premiers frappeurs à lui faire face ont atteint les sentiers et trois d'entre eux sont venus marquer. Ce fut la fin pour Boon. Son remplaçant, Jean-François Dionne, n'a pas mieux paru. Il a permis un but sur balles alors que les sentiers étaient remplis, a atteint un frappeur et a permis un double pour permettre aux Champions de terminer la manche avec huit points au tableau. En plus, la défensive n'a pas aidé en commettant une erreur, si bien que trois de ces huit points n'étaient pas mérités. Les Aigles ont d'ailleurs commis quatre erreurs lors de la rencontre.

«Une manche de huit points, c'est tout simplement impossible de s'en remettre, a souligné T.J. Stanton. On a continué à se battre, mais c'était beaucoup trop de points.»

Les Aigles ont en effet poursuivi leur bon travail en offensive en inscrivant cinq points lors des deux manches suivantes. Les bâtons se sont éteints par la suite, et ce, pour les deux équipes. Il faut dire qu'avec un mercure sous les 10 degrés, personne ne semblait à son meilleur jeudi soir. On a même entendu des chansons de Noël dans le Stade Stéréo Plus.

«Ce soir, l'histoire de la rencontre, c'est notre enclos qui a fait un excellent travail, surtout avec cette température. On a pris l'avance et ça aurait pu mal tourner, mais nous avons fait ce qu'il fallait au bon moment», a analysé le gérant ottavien Hal Lanier.

Avec cette victoire, les Champions repartent de la Mauricie avec trois victoires en quatre parties. Le scénario idéal, eux qui ont rétréci l'écart entre les Miners de Sussex à un match et demi. Éliminés de la course aux séries depuis mercredi, les Aigles termineront la saison en disputant cinq matchs en quatre jours à Sussex. L'un d'eux s'avère la conclusion d'une rencontre qui avait été amorcée plus tôt en saison et dans laquelle les Trifluviens tirent de l'arrière 2-0. Ironiquement, le sort des Champions se retrouve dans les mains des Aigles.

«Il reste cinq matchs aux Miners, il nous en reste quatre. On va faire ce qu'on peut contrôler même si on a maintenant notre dos accoté au mur», a lancé Lanier, alors que son équipe se prépare à accueillir les Boulders de Rockland pour la dernière sortie de la saison.

Coup de balai au junior

Au baseball junior, les Aigles de Trois-Rivières ont complété le balayage face aux Alouettes de Charlesbourg en s'imposant 2-0 grâce à une performance magistrale de leur artilleur Nathan Landry. «À chaque match dans cette série, nos partants nous ont donné une chance de gagner. On affrontait aussi un bon lanceur ce soir mais nous avons réussi à faire preuve d'opportunisme en début de match avec de l'agressivité sur les sentiers», témoignait Jean-Philippe Lemay. «Nous avons donc pris notre revanche pour l'an dernier. Je me dois de souligner le leadership de nos vétérans. C'est la constance qui a fait la différence. Il y a une intense rivalité avec les Alouettes, or nous avons réussi à bien contrôler nos émotions.»

Au prochain tour, les Aigles ont rendez-vous avec les Diamants de Québec.