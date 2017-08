Trop peu trop tard pour les Aigles

(Trois-Rivières) Les Aigles avaient besoin d'un scénario parfait pour rester dans la course aux éliminatoires mercredi soir. Non seulement devaient-ils l'emporter contre les Champions d'Ottawa, mais ils avaient besoin d'une victoire des Capitales face aux Miners à Sussex. Aucun des deux critères n'a été rempli. Avec un revers de 8-4, les Oiseaux rateront officiellement les séries pour une deuxième année consécutive.

À l'image de leur saison, les Aigles se sont mis en marche tardivement dans ce duel présenté devant plus de 2000 personnes au Stade Stéréo Plus. Tout comme leurs amateurs, les Trifluviens n'ont pas abandonné malgré le déficit de 3-0 en sixième manche. Ils ont profité des premières largesses du partant ottavien Steve Borkowski pour réduire l'écart, quand Alexander Ayala a poussé Javier Herrera à la plaque. Une petite minute plus tard, le frappeur suivant, Carter McEachern, a catapulté l'offrande de son vis-à-vis derrière la clôture pour porter la marque à 4-0. La menace aurait pu se poursuivre, puisque la troupe de T.J. Stanton a rempli les sentiers par la suite, indiquant la route des douches à Borkowski. Son remplaçant, Noah Gapp, s'est débarrassé de David Glaude pour mettre un terme à la manche.

À vrai dire, Gapp s'est débarrassé de presque tout le monde par la suite. En trois manches et un tiers, il n'a cédé qu'un maigre coup sûr aux frappeurs locaux, qui semblaient nerveux avec un bâton entre les mains.

«Gapp, c'est un bon lanceur, mais ce n'est pas Phillippe Aumont. C'est notre travail de faire les ajustements plus vite que ça, et on ne l'a pas fait.»

Retiré du match en cinquième, le partant Ethan Elias a laissé la relève tenter de protéger cette courte avance. Kevin McNorton a excellé pendant deux manches et un tiers, si bien que les Aigles menaient encore 4-3 en début de huitième.

Or, au même moment dans le New Jersey, les Miners réalisaient le troisième retrait en neuvième manche pour l'emporter 3-2 contre les Capitales. On ne sait pas si ce résultat a été partagé sur le banc des joueurs, mais Shaun Ellis, Angel Rincon et Ryan Leach ont tous laissé les Champions ajouter des points au tableau dans une fin de partie en queue de poisson. Les Champions n'en demandaient pas tant, et quelques minutes plus tard, cinq points s'étaient ajoutés pour procurer aux Champions une importante victoire dans leur course aux séries.

«On a vraiment donné une chance aux Champions de gagner, a soupiré Stanton. C'était une mauvaise sortie pour Ellis. Les dernières trois semaines, nos lanceurs de relève ont été la meilleure facette de l'équipe. Ce soir, malheureusement,c'était une catastrophe chaque manche. Ça représente bien notre saison. Notre partant a fait la job, notre offensive aussi, mais on trouve quand même une façon de perdre le match. Ce soir, c'est la relève.»

Les Aigles disputeront leur dernier match à domicile jeudi alors qu'ils complèteront cette série de quatre rencontres face à l'équipe de la capitale fédérale.