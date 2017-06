Encore Connor Crane

Pourtant, les Aigles connaissaient une soirée particulièrement pénible au marbre face au lanceur Michael Tamburino. L'artilleur n'a accordé aucun coup sûr aux locaux lors des quatre premières manches. Mais en cinquième, Javier Herrera a exploité une première faille du partant des Miners pour frapper un circuit et réduire l'écart à 3-1.

Les difficultés de Tamburino se sont poursuivies en sixième. Après avoir accordé un simple à Julio Martinez, il a atteint les deux frappeurs suivants à lui faire face, Ryan Brockett et Daniel Mateo. C'est alors que Crane s'est amené à la plaque dans un scénario similaire à la veille. Encore une fois, l'Américain n'a pas manqué son coup. Il a sauté sur l'offrande de Tamburino pour catapulter la balle derrière la clôture au champ centre. Crane amassait ainsi un huitième point produit en deux rencontres.

C'est tout ce dont les Aigles avaient besoin pour remporter un troisième gain consécutif. Avec seulement trois coups sûrs, on ne peut pas dire que l'offensive a répondu à l'appel vendredi au Stade Stéréo Plus. Mais pour un troisième match consécutif, les lanceurs trifluviens ont livré la marchandise. Utilisé pendant six manches et un tiers, Jeremy Kehrt a obtenu son meilleur départ de la saison en accordant trois points et sept coups sûrs. En relève, Angel Rincon a excellé dans une longue présence de deux manches et deux tiers, ne cédant qu'un seul coup sûr et un point.