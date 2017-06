Les Aigles lessivés devant 3000 écoliers

Sinon, les Cubains ont repris là où ils avaient laissé en quittant Trois-Rivières il y a un peu plus d'une semaine. Après avoir été balayés contre Québec et Ottawa, les membres de la Seleccion nacional ont remporté une quatrième rencontre en cinq sorties face aux Aigles, qu'ils ont matraqués avec 19 coups sûrs lundi!

À leur défense, les joueurs des Aigles sont arrivés en ville tard, dans la nuit de dimanche à lundi, après un voyage en autobus de plusieurs heures entre le New Jersey et la Mauricie. Les Cubains, eux, ont quitté Ottawa dimanche en fin de journée et ont pu dormir à l'hôtel, à Trois-Rivières.

On aurait d'ailleurs dû voir les joueurs de la République dominicaine lundi au stade, mais en raison d'un problème de visas, ces derniers ont passé une journée de plus chez les Miners de Sussex.

Or, le niveau de compétition des Cubains est plus relevé que celui des Dominicains. Ceci dit, le gérant des Oiseaux T.J. Stanton refusait de se confondre en excuses pour expliquer cette contre-performance généralisée de son club, surtout devant autant d'enfants enthousiastes qui ont créé une ambiance unique dans le stade pendant plus de trois heures.

«Oui c'est dur physiquement, mais un professionnel doit savoir gérer ce genre de situation. Nous n'étions pas prêts et c'est en partie de ma faute. On a donné les trois matchs à Sussex alors qu'on aurait pu gagner et là, on arrive à la maison et nous ne donnons rien à nos jeunes partisans. Je suis vraiment fâché.»