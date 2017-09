Cataractes: sans combinaison gagnante

Le pilote recrue disait avant le match ne pas avoir la tête aux retrouvailles et on le comprend. Son offensive n'arrive pas à embêter les défensives ennemies. Pour la troisième fois en quatre matchs, son club n'a pas atteint la barre des 25 tirs.

Quand il a vu ses Cataractes être limités à deux tirs en première vendredi, Renaud a multiplié les différentes combinaisons en attaque, sans parvenir à en concocter des gagnantes! L'effort était pourtant plus senti que mercredi face au Phoenix. Ce qui est encore plus inquiétant, non?

Chose certaine, ce manque de punch offensif a gâché une très belle performance de Mikaël Denisov. Contrairement à leurs visiteurs, les Remparts ont réussi à se fabriquer une belle brochette de chances de marquer. Le Russe a confectionné plusieurs bijoux avec sa grosse mitaine, et a fait damner les 12400 partisans au Centre Vidéotron avec quelques spectaculaires déplacements latéraux.

Dominés depuis la mise en jeu initiale, les Shawiniganais sont néanmoins restés dans le rétroviseur des Remparts jusqu'en fin de match grâce au brio de Denisov. En concédant six petits tirs en troisième, les locaux ont su protéger cette courte avance d'un but provoqué par le filet de Derek Gentile en deuxième période.

L'autre filet des Remparts est l'oeuvre d'Andrew Coxhead. C'est Vincent Senez qui a assuré la faible réplique pour les Cataractes. Olivier Garneau a marqué le filet d'assurance dans la dernière minute de jeu pour concrétiser la troisième victoire des Remparts en autant de sorties depuis le début de la saison.