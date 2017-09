Lancement de la saison locale du Climatisation Cloutier

Claude Loranger

Le Nouvelliste Le Nouvelliste Une foule record est attendue samedi (20 h), à l'aréna Jean-Guy-Talbot, pour le match inaugural de l'équipe senior Climatisation Cloutier dans la nouvelle Ligue senior AAA du Québec. Le nouveau club Formule Fitness de Bécancour sera en ville. Attendez-vous à une grande rivalité entre ces deux formations! D'abord et avant tout, la présence de KEVIN DESROCHERS, l'ancien pilote des Trifluviens, derrière le banc du club visiteur contribuera à mettre de l'entrain dans la cabane. En parallèle, l'embauche de JONATHAN LESSARD amènera beaucoup d'expérience derrière le banc du Climatisation Cloutier avec les trois coupes qu'il a célébrées dans la défunte LHSAM, en plus d'avoir vécu des expériences dans la LHJMQ et la LNAH, selon le DG FABIEN DUBÉ.

Avant la première mise au jeu officielle, GUILLAUME NADEAU, un ancien gardien de but des Patriotes de l'UQTR, a été confirmé comme le gardien de but numéro un chez les locaux..Le défenseur étoile de la dernière campagne, MIKAEL LANGLOIS, sera de retour, tout comme le franc-tireur MAXIME DUFOUR qui a foulé les grandes surfaces de jeu sur le Vieux Continent la saison dernière... Parmi les nouveaux venus, on retrouvera le rapide patineur ANTHONY VERRET (ancien des Patriotes qui a évolué en Suisse la saison dernière), DENIS-ALEXANDRE NADEAU (qui a lui aussi porté les couleurs de l'équipe universitaire trifluvienne), GUILLAUME VIENS (ex-patineur dans LHJMQ) et VINCENT LONGPRÉ (anciennement du Caron et Guay dans la LNAH)...MICKAEL BELANGER, MIKAEL LANGLOIS et OLIVIER TARDIF seconderont le capitaine NICOLA LÉVESQUE. Notons également que l'escouade de justiciers, composée des produits locaux MAXIME SANON, PIER-LUC BOURASSA, GABRIEL MAILHOT, JASON DESMARAIS et DAVID BOSSÉ, devrait faire sentir sa présence. Chez le Formule Fitness, le principal noyau sera composé de vétérans de la trempe d'ÉRIC BÉGIN, YANICK JOMPHE, CHARLES LACHANCE et CHARLES POULIN ainsi que WILLIAM COUTURE (anciennement de l'Océanic de Rimouski) et l'arrière SIMON LALIBERTÉ qui renouera avec ses anciens partisans.

De Guillaume Asselin à Samuel Montembeault

Où sont-ils? Que font-ils?... GUILLAUME ASSELIN, une ancienne bougie d'allumage des Patriotes de l'UQTR, porte les couleurs du Thunder de Wichita dans la l'ECHL... De son côté, le défenseur CHARLES-DAVID BEAUDOIN s'est entendu avec les Oilers de Tulsa dans le même circuit mineur professionnel...L'ancien des Estacades ALEXANDRE BÉCHARD (le fils de DANIEL BÉCHARD) a entamé la saison avec les Cougars de Lennoxville au hockey collégial AAA québécois... Nouveau membre de l'organisation des Sharks de San Jose, l'ex-gardien de but des Estacades (2009-10) ANTOINE BIBEAU poursuit sa carrière avec le Barracuda de San Jose dans la Ligue américaine...Le gardien de but trifluvien BENJAMIN LAJOIE (le fils du vétéran joueur de tennis GILLES LAJOIE) garde la forteresse des Titans de Princeville dans la LHJAAAQ... MARC BUREAU aime bien ce qu'il a vu du joueur de centre recrue FÉLIX-ANTOINE TOURIGNY (le fils d'ANDRÉ TOURIGNY) lors d'une récente séance d'entraînement des Huskies de Rouyn-Noranda. Bureau, faut-il le rappeler, peaufine les mises au jeu des joueurs de centre pour la formation de l'architecte GILLES BOUCHARD... Après avoir participé au camp des Panthers de la Floride, le solide gardien de but SAMUEL MONTEMBEAULT a été cédé aux Thunderbirds de Springfield dans la LAH.

Le grand duel entre Sainte-Ursule et Cap-de-la-Madeleine

Qui entre les Estacades de Cap-de-la-Madeleine du gérant STEVE WOLFE et les Patriotes de Sainte-Ursule du gérant MARIO PAILLÉ soulèvera le gros trophée des champions dans la LBSAM ce week-end, au stade Alain-Lesage de Louiseville? Le premier match de la série finale 2 de 3 aura lieu samedi à 14 h. Et retour entre les lignes blanches dimanche à 14 h. Rappelons que les hommes de Wolfe disputeront les grands honneurs pour une cinquième année. Quelques joueurs qui se sont illustrés au cours des derniers matchs dans le marathon au baseball senior de la Mauricie avant le rendez-vous ultime. Mentionnons, entre autres, JONATHAN GAGNON, FRANCIS MAILHOT, les frères FRANCIS et FRÉDÉRIC LEBEAU (Loups de Louiseville du gérant FERNAND LEBEAU)... SÉBASTIEN BEAUDOIN, LUC VÉZINA, KEVIN FOISY, DOMINIQUE LAROCHE et PATRICK GARCEAU (Sénateurs de Saint-Georges du gérant SÉBASTIEN BEAUDOIN)... DAVE BERGERON, JEAN-FRANÇOIS MARTIN et SAMUEL RIOUX (Indiens de TRO du gérant MARTIN PROULX)... PHIL DESCHÊNES, ANTHONY FORTIN et ALEX LAFRANCE (Estacades de Cap-de-la-Madeleine du gérant STEVE WOLFE).

En vitesse

GUY LAROCHE, qui s'est éteint à l'âge de 85 ans, a présidé l'équipe de hockey junior des anciens Ducs de Trois-Rivières et il avait mis de l'avant le projet d'un nouveau Colisée. C'était en août 1972. Il a bien failli voir son rêve se réaliser 45 ans plus tard! Après mûre réflexion, le vénérable JACK ST-ONGE ne se portera pas candidat au poste de conseiller municipal dans un district de Shawinigan. De bonne source, MATHIEU LEMAY, ALEXANDRE LECLERC, FÉLIX PLOUFFE, ALLAN CARON et ÉLIE BÉRUBÉ seraient les principaux candidats pour appuyer le capitaine PIERRE-MAXIME POUDRIER chez les Patriotes de l'UQTR, du mentor MARC-ÉTIENNE HUBERT. Au Dekhockey 3R, pas moins de 176 équipes sont inscrites dans les ligues du lundi au jeudi pour la session automne-hiver 2017-18. Et la bande à MARIO GERVAIS innovera en ajoutant sur le plateau du CSAD la Ligue du dimanche. Tous les détails sur le site http://www.dekhockey3r.com/ Les membres du club de golf Vieilles Forges ont appris avec tristesse le décès du pionnier MARCEL BERGERON qui a rendu l'âme à l'âge de 91 ans. Les jeunes athlètes Alexandre Martin et Alec Myles du Club de canoë-kayak de Trois-Rivières ont mérité des médailles d'argent lors des Championnats canadiens qui se tenaient à Toronto en K2, au 200 mètres. Soit dit en passant, Alexandre et Alec sont les fils des bien connus Michel Martin professionnel de l'AGMM et Éric Myles du comité olympique canadien.

Clin d'oeil à Éloïse Cyr