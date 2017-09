Les Alouettes à l'abattoir?

Si les Alouettes de Montréal souhaitent mettre fin à leur série de six revers, ils devront réaliser un exploit qu'une seule équipe a accompli cette saison: vaincre les Stampeders de Calgary. La bonne nouvelle: ce sont eux qui ont infligé la seule défaite de la saison à la puissante formation de l'Alberta.

Le 14 juillet, au stade Percival-Molson, les Alouettes ont réussi ce fait d'armes. La formation alors dirigée par Jacques Chapdelaine était venue de l'arrière en marquant 14 points contre seulement trois au dernier quart pour signer un gain de 30-23, surprenant du même coup tous les observateurs de la Ligue canadienne de football.

Tous les espoirs étaient alors permis pour les Alouettes (3-10), qui se retrouvaient alors avec une fiche de 2-2.

Depuis, les Stampeders (11-1-1) ont signé neuf gains consécutifs, tandis que les Alouettes n'ont gagné qu'une seule de leurs neuf rencontres suivantes, en plus de changer d'entraîneur-chef ainsi que de coordonnateurs à l'attaque et en défense. De plus, la formation montréalaise cherche désespérément à se sortir du marasme qui l'accable depuis trois ans maintenant.

«Quand vous regardez les Stampeders, vous voyez la marche à suivre pour avoir une grande équipe, pas seulement une bonne équipe, a déclaré l'entraîneur-chef par intérim Kavis Reed après la séance d'entraînement de mardi. Vous ne pouvez déceler aucune tendance. Ils exécutent à la perfection. Ils poussent le ballon en fond de terrain. Ils contrôlent la position sur le terrain et les lignes de mêlée.»

«Il s'agit d'une équipe exceptionnelle dirigée de façon exceptionnelle, a-t-il ajouté. Ce que nous devons faire, c'est ce que nous avons fait la dernière fois que nous les avons affrontés: être en mode attaque à tout moment; jouer pas à pas avec ces gars-là et leur livrer une partie d'échecs. Nous devons les déséquilibrer et souhaiter de profiter du peu d'erreurs qu'ils pourraient commettre. Nous devrons jouer un match 'A+' du début à la fin afin d'avoir une chance de battre les Stampeders chez eux.»

Ce sont là des souhaits très louables, mais pieux: les Alouettes n'ont pas offert ce type de performance depuis belle lurette. Au cours de leur série de six revers, les Alouettes ont été blanchis chaque fois au premier quart. Darian Durant n'a connu qu'un bon match au plan statistique, amassant 316 verges face aux Blue Bombers de Winnipeg le 24 août. Mais sa deuxième interception du match, en prolongation, a pavé la voie à la défaite de 34-31.

Qui plus est, les Stampeders n'ont perdu qu'un match à domicile au cours des trois dernières saisons.

Les Alouettes devront par ailleurs disputer cette rencontre avec leur quart no 2 comme partant: blessé aux ischio-jambiers, Durant a pour une deuxième journée consécutive regardé Drew Willy prendre les répétitions avec la première unité à l'attaque lors de l'entraînement de mercredi et Reed a confirmé que ce dernier allait amorcer le match derrière le centre.