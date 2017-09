François Pratte se battra le 28 octobre

L'attente a assez duré pour François Pratte. Plus de dix mois après son quatrième et plus récent combat chez les professionnels, le boxeur de Trois-Rivières (4-0) remettra enfin les gants pour autre chose qu'un entraînement.

«Je n'ai plus rien à perdre. À 27 ans, dans ma catégorie de poids, je veux simplement me montrer, prouver ce que j'ai en dedans.»

Pourtant, son retour était prévu à Edmonton au début du mois, mais son adversaire potentiel s'est désisté après avoir reçu les informations concernant Pratte, fort d'une brillante carrière chez les amateurs avant de rejoindre les pros. «Le gars était plus gros que moi et se battait chez lui, mais ça ne l'intéressait pas...»

Jordan Balmir (5-0, 3 K.-O.) fera les frais de la finale devant son public drummondvillois le 28 octobre. Une grande fierté pour celui qui s'entraîne au club Performance de Trois-Rivières. «Il a déjà une bonne base de fans en raison de sa personnalité», mentionne son entraîneur Jimmy Boisvert, impatient de voir son poulain affronter le Polonais Daniel Przewieslik.

Boisvert et ses acolytes auront d'ailleurs une semaine chargée à la fin octobre. Après les Gants Dorés le 21 octobre, où 12 pugilistes du club devraient s'aligner, Simon Kean sera à Montréal six jours plus tard pour se mesurer à Randy Johnson. Le lendemain, à Drummondville, ce sera au tour de Pratte et Balmir de se battre.