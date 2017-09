Les Tigres de Maskinongé se distinguent

Le triomphe des Tigres rejaillit sur toute la Mauricie puisque les protégés de MICHAEL LYGITSAKOS se mesurent à onze équipes, dont la plupart proviennent de la couronne nord de Montréal.

«Ce fut une grande victoire d'équipe. Tout le monde a tiré dans la même direction. Nous avons joué du gros baseball. Je suis particulièrement fier de ce grand championnat pour les Tigres, les porte-étendards de la Mauricie au baseball senior rive-nord», au dire de RENÉ VERTEFEUILLE, l'homme-orchestre du baseball à Maskinongé depuis des lustres.

Celui-ci en a rajouté une couche en laissant entendre que le club Maskinongé était le tremplin par excellence pour les joueurs qui terminent leur stage dans les circuits junior élite et junior AAA de la région, puisque 60 % des joueurs chez les champions Tigres proviennent de ces circuits.

Sur la photo, on peut voir à l'avant, de gauche à droite: RENÉ VERTEFEUILLE (président), ANTHONY PELLETIER, SIMON B. MORRISSETTE, BRIAN LABONTÉ (préposé aux bâtons), ANTHONY BÉRARD, SIMON MILETTE, MAXIME HÉROUX et JEAN-SIMON GAGNÉ.

Derrière: GILLES BÉLANGER (gouverneur et entraîneur adjoint), MATHIEU VERTEFEUILLE (joueur et entraîneur adjoint), YANNICK LABONTÉ, SÉBASTIEN HOULE, GABRIEL DÉSILETS, JEAN-FRANÇOIS ROY, LOUIS-PHILIP BÉLANGER, MICHAEL LYGITSAKOS (gérant et vice-président), LUC ELLIOTT, MARTIN GAGNON et ISABELLE DUPUIS (secrétaire-trésorière). Absents lors de la photo: ANTOINE DÉSILETS, ANDRÉ GIGUÈRE, GUILLAUME GUY, ALEX CHRÉTIEN et DAVE MORINVILLE (entraîneur des lanceurs).