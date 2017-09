Alouettes: un premier départ pour Drew Willy vendredi?

De là à dire que Willy obtiendra un premier départ pour la troupe de Kavis Reed, vendredi, face aux puissants Stampeders de Calgary, il y a un pas que l'entraîneur-chef n'est pas prêt à franchir pour l'instant.

Mais autant Reed que Durant ont admis qu'il s'agissait là d'une probabilité.

Blessé aux ischio-jambiers, Durant devait se soumettre à d'autres traitements, mardi et mercredi matin. Reed a été très clair: s'il n'est pas en mesure de diriger l'attaque lors de l'entraînement de mercredi, c'est Willy qui sera le partant.

Durant connaît une saison difficile avec les Alouettes (3-10). Le vétéran de 35 ans n'a complété que 257 de ses 383 passes tentées (67,1%) pour des gains de 3015 verges. S'il a réussi 14 passes de touché, il a aussi été intercepté en 14 occasions - un sommet dans le circuit Ambrosie en 2017 - et son coefficient d'efficacité de 87,8 est l'un des pires parmi les partants de la LCF.

Peu utilisé, Willy a complété 22 de ses 31 passes pour 217 verges.

L'attaque des Alouettes sera également privée de son receveur le plus fiable face aux Stampeders (11-1-1). Souffrant d'une blessure au bas du corps, Nik Lewis ne pourra pas être de la formation et son cas sera réévalué sur une base hebdomadaire. Reed a admis que le pronostic était une absence d'une durée de deux à quatre semaines, mais qu'elle pourrait être revue à la baisse.

Saison terminée pour Olafioye

Les nouvelles étaient beaucoup moins bonnes dans le cas du bloqueur Jovan Olafioye. Blessé à une main lors du match contre les Argonauts la semaine dernière, il devra porter un plâtre à compter de mercredi.

On parle d'une absence de quatre à six semaines dans son cas et sa saison est terminée.