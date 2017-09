L'Impact s'incline 2-0 et s'éloigne des séries

Face à une autre formation bien rodée, l'Impact n'a pas été en mesure de causer une deuxième surprise en cinq jours et la formation montréalaise a encaissé un revers de 2-0 face à l'Atlanta United.

L'Impact avait mis fin à une série de quatre défaites en battant la meilleure formation de la MLS, le Toronto FC, 5-3 mercredi. Dimanche, l'Impact s'est buté à une équipe qui avait un dossier de 6-1-4 à ses 11 dernières sorties.

«Nous avons bien joué durant certains moments. Nous avons eu nos chances de niveler la marque et nous n'en avons pas profité, a affirmé le gardien Evan Bush, qui a terminé le match avec cinq arrêts. Une équipe comme ça vous le fera payer. Ils forment une très bonne équipe, probablement l'une des deux meilleures de la ligue. Nous devons maintenant rebondir et nous préparer pour le prochain match.»

Héctor Villalba et Jeff Larentowicz ont touché la cible pour l'Atlanta United (14-8-7).

L'Impact (11-13-6) a gaspillé une occasion de rejoindre les Red Bulls de New York (12-11-6) au sixième et dernier rang donnant accès aux séries dans l'Association Est. La troupe de Mauro Biello demeure plutôt à trois points des Red Bulls, qui ont aussi un match de plus à jouer d'ici la fin de la campagne.

«Ils ont mis la pression au début du match et ils sont parvenus à marquer en première mi-temps, a dit Biello. Nous nous sommes créé des chances pour égaliser, mais nous n'avons pas saisi ces occasions pour obtenir un résultat sur la route. Ce sont ces détails qui font la différence.»

Le Bleu-blanc-noir sera de retour en action mercredi, quand il accueillera le New York City FC au Stade Saputo.