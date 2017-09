Les sports en bref

Victoire ou défaite, tous les entraîneurs s'attardent d'abord et avant tout au processus dans les matchs préparatoires. Voilà pourquoi Alain Côté n'était pas malheureux, même si ses Draveurs ont perdu à leur première sortie samedi au Colisée.

Les Draveurs ont cadré plus de 50 tirs sur le filet adverse, mais ils ont quand même plié l'échine 5-3 devant les Marquis de Jonquière.

«Il nous manquait plusieurs éléments-clés. Qu'on le veuille ou non, ce n'est pas la même qualité de finition. On a manqué d'opportunisme mais pour le reste, difficile d'être déçu. On veut changer un peu notre identité, être reconnus pour notre intensité. On a vu ça samedi», soulignait le pilote, qui était privé de Nicolas Dumoulin, Frédéric Saint-Denis, Michael Novosad et Jonathan Bellemare.

«Quand tu joues sans tes trois premiers défenseurs, ça enlève certaines options. En plus, avec cette température estivale, la glace était mauvaise sans bon sens. Mais bon, rien de tout ça ne cause de dommage. Ce match était là d'abord et avant tout pour chasser la rouille et il a rempli son mandat.»

Côté s'estimait par ailleurs satisfait du boulot accompli par Marco Cousineau et Marc-Antoine Gélinas, qui ont partagé le filet. «Deux buts ont été accordés sur le jeu de puissance, deux autres sur des tirs déviés. Ce premier match est rassurant aussi de ce côté.» STEVE TURCOTTE