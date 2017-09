L'indiscipline coule les Cataractes

(Shawinigan) Pour battre une équipe aussi bien structurée que l'Armada sans ses deux meilleurs joueurs, ça prenait quasiment une performance parfaite. Les Cataractes n'ont pas été vilains, mais quelques détails les ont coulés lors de ce match inaugural disputé devant plus de 3700 personnes au Centre Gervais Auto. Un peu plus opportunistes et concentrés, les hommes de Joël Bouchard ont signé un gain de 4-3.

La défaite a assombri une performance autoritaire de Vasily Glotov. Fraîchement revenu du camp des Sabres de Buffalo, le Russe a été le meilleur joueur sur la glace. Il a fabriqué deux des trois buts de son club et animé la soirée avec ses savantes passes. Glotov va rapidement devenir un des favoris de la foule! Samuel Asselin et Jan Drozg ont profité de la science de Glotov pour marquer. L'autre filet des Cataractes est venu de Gabriel Denis qui a marqué sur une échappée après une remise lumineuse de Jérémy Manseau.

Avec trois buts, les Cataractes gagnaient habituellement leurs matchs l'hiver dernier avec Mikael Denisov entre les poteaux. Mais vendredi, le Russe a mal paru sur les deux premiers filets qu'il a cédés. Il a été solide par la suite mais le mal était fait.

L'autre facteur qui explique cette défaite, c'est l'indiscipline des Cataractes. Les Shawiniganais ont offert sept jeux de puissance à leurs rivaux. Deux buts ont été produits par l'Armada sur cette facette de jeu, les cinq autres avantages numériques ont coûté du momentum offensif à forces égales. Gabriel Sylvestre et Samuel Blier, deux vétérans, ont écopé de deux mineures chacun. Pas la meilleure façon de se faire remarquer, mettons. «La ligne est mince entre jouer avec une intensité élevée et se retrouver au cachot. J'aime mieux vivre avec ça plutôt qu'avec une équipe soft», racontait le pilote Daniel Renaud, qui vivait son baptême dans la LHJMQ. «Le résultat est décevant, mais j'ai aimé notre match dans l'ensemble. Je pense que nous avons joué 55 bonnes minutes de hockey. On a compétitionné.»

Glotov, de son côté, aurait probablement troqué sa première étoile pour deux points au classement. «Je me sentais bien, j'étais excité par ce premier match. J'ai joué avec de bons compagnons de trios (Drogz et Blier), nous avons une bonne équipe. Il faut juste travailler un peu plus fort au prochain match. La préparation commence maintenant.»

Dans l'autre vestiaire, Joël Bouchard soulignait que les amateurs ont eu droit à un bon spectacle. «Les joueurs des deux clubs étaient bien intentionnés. Pas évident un match inaugural pour des jeunes, la glace était mauvaise en plus à cause de la température extérieure. Le résultat est l'fun pour nous, mais j'ai surtout aimé notre dernière semaine. Le mois qui avait précédé cette semaine avait été beaucoup plus difficile. Ce soir, on a réussi à mettre bien des ingrédients ensemble même si ce n'était pas parfait. Je pense que notre expérience a paru en troisième période.»

Alexandre Alain, Michael Kemp, Connor Bramwell et Alex Barré-Boulet ont inscrit les filets des vainqueurs, auteurs de 29 tirs cadrés. Les Cataractes ont pour leur part tiré 24 fois sur le filet défendu par Francis Leclerc.

Carnet de notes

Les Cataractes ayant obtenu le visa de Vasily Glotov tard jeudi soir, ils ont donc placé le défenseur Danil Roganov au ballottage. On saura d'ici quelques heures si le Russe de 6'4'' a été réclamé par l'une des 17 autres formations de la LHJMQ... Cérémonie d'avant-match sobre pour les Cataractes. Samuel Girard, même s'il est toujours au camp des Predators de Nashville, a été le plus acclamé. Bel accueil également pour le nouveau pilote Daniel Renaud, et pour le directeur-gérant Martin Mondou...Petit moment cocasse lors du premier entracte alors que les Cataractes ont présenté un vieux message d'Énergie 102,3 au tableau indicateur. Dans le petit sketch, les animateurs prédisent la Coupe du Président aux Cataractes... en 2016! Ça va prendre un petit ménage de ce côté avant le prochain match, dimanche 16 h, face aux Tigres...