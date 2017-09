Faux départ pour les Draveurs

C'est un malentendu concernant le transport qui est à la base de cette décision. L'autobus qui devait mener les Trifluviens jusqu'au Saguenay ne s'est pas pointé le museau vendredi après-midi. Impossible pour les Draveurs de remédier à la situation assez rapidement pour être en mesure de se présenter au domicile des Marquis à l'heure programmée, alors cette premier sortie préparatoire a été rayée de l'agenda.

«C'est triste, on avait hâte de voir nos gars à l'oeuvre. Mais bon, c'est hors de notre contrôle ce qui s'est produit», déplorait Côté, dont le camp d'entraînement tourne rondement depuis deux semaines. «Avec la disparition de la concession de Laval, on a un surplus de vétérans et les gars savent qu'ils doivent se battre pour un poste. Résultat, il y a eu beaucoup d'intensité jusqu'à maintenant. On peut déjà voir que notre identité va changer un peu, on va pouvoir miser sur davantage de joueurs qui aiment frapper. Je pense que ça va plaire à nos partisans!»

Ces derniers pourront avoir un premier avant-goût de ce qui les attend samedi soir alors que les Marquis vont se présenter au Colisée. «Nous avons trois matchs hors-concours d'ici au début de la saison pour faire nos choix. Ça ne sera pas facile cette année de trancher dans certains cas mais en bout de ligne, ça va faire de nous une meilleure équipe.»