Journée reconnaissance envers Luc Boisvert

Cette journée reconnaissance sera également rehaussée de la présence des professionnels J EAN LAFORCE, ÉRIC PLANTE, YVAN GÉNÉREUX, JEAN-FRANÇOIS MORAND, LOUIS LAROSE, MICHEL COMEAU, ROBERT SICARD, GILLES YERGEAU et LOUIS-PIERRE GODIN ainsi que MARC-ANDRÉ BERGERON, DENIS MOREL, STÉPHANE PELLERIN, SYLVAIN BARIL, GHISLAIN LEMAY, AUDREY-ANN COMEAU, MAUDE DUGRÉ et JEAN-PHILIPPE PARR (son jeune protégé qu'il a pris sous son aile à l'âge de cinq ans).

Comme tête d'affiche, nous retrouverons notre JOJO NATIONALE et GILLES BOURASSA , qui a le plus influencé le natif de Shawinigan dans son plan de carrière.

En vitesse

L'intronisation de Claude Béchard

À l'instar des quatorze intronisés, dont DEAN BERGERON, JACQUES DOUCET, BOB GAINEY, ARTURO GATTI, HAL PATTERSON, BEN CAHOON, CLAUDE BÉCHARD sera admis au Panthéon des sports du Québec dans la catégorie « Bâtisseur hockey, mercredi au pavillon du club de golf de l'île de Montréal. Le regretté Béchard, qui est décédé il y a dix ans, soit le 5 juillet 2007, a été un pionnier de l'arbitrage chez les Québécois. Juge de lignes dans la LNH durant 14 saisons, il a entre autres pris part à neuf finales de la Coupe Stanley. Il a été un véritable monument du sport à Trois-Rivières. Tous les membres de la famille Béchard y assisteront, soit MADELEINE (sa conjointe), ses enfants DANIEL et JOANNE, les petits-enfants ALEXANDRE, TRISTAN et MATIS ainsi que CHANTALE DUROCHER et PASCAL DUHAIME.

Lourde perte pour les Draveurs

GILLES PÉLOQUIN quitte l'organisation des Draveurs de Trois-Rivières dans la LNAH pour retourner à ses anciennes amours au pays du Survenant. Ce grand communicateur avait apposé sa signature dans la chaise de vice-président opérations hockey, au plan marketing et stratégies, qu'il avait mis en place tout au long de la saison estivale pour relancer la troupe senior trifluvienne sur la bonne voie. Pélo, qui avait fouetté les troupes locales dans l'entre-saison, n'aura fait que passer, mais il laissera un grand vide.

À un match du couronnement

Les Tigres de Maskinongé ont pris les devant (3-1) dans la grande finale de la LBSRN. Samedi, l'équipe mauricienne aura la chance de savourer le championnat du côté de Boisbriand. Mentionnons les belles performances d'ANTHONY PELLETIER, JEAN-FRANÇOIS ROY, ANTOINE DÉSILETS et MARTIN GAGNON en séries éliminatoires.

Les étonnants Patriotes de Sainte-Ursule

À la surprise générale, les Patriotes de Sainte-Ursule du gérant MARIO PAILLÉ ont obtenu un laissez-passer au grand bal automnal dans la LBSAM à la suite de leur belle tenue dans la deuxième portion des séries éliminatoires qui se tenaient le week-end dernier, au stade Alain-Lesage de Louiseville. Samedi et dimanche, le marathon de fin de saison se poursuivra avec trois matchs à l'affiche alors que les Indiens de TRO, les Sénateurs de Saint-Georges, les Estacades de Cap-de-la-Madeleine et l'équipe hôtesse, les Loups de Louiseville, batailleront ferme afin de faire les frais de la finale contre les représentants de Sainte-Ursule. Chez les étonnants Patriotes, MATHIEU DAMPHOUSSE fait parler son coup de bâton, en plus de jouer le rôle de leader auprès de ses jeunes coéquipiers... DOMINIC GIGUÈRE se distingue comme premier frappeur et sa grande vitesse provoque des choses dans la zone payante... Du côté des artilleurs, WILLIAM ARMSTRONG, SIMON PROULX et ALEXANDRE GUY sont dominants... Une défensive étanche sert bien la troupe du gérant Paillé.

Patrick Casault se mouillera

Le Climatisation Cloutier de JONATHAN LESSARD accueillera la nouvelle formation le Formule Fitness de Bécancour du mentor KEVIN DESROCHERS samedi (20 h) à l'aréna Jean-Guy Talbot dans un match préparatoire. Les amateurs reverront dans l'alignement local le dur à cuire JASON DESMARAIS qui complétera la brigade de justiciers avec les MAXIME SANON, PIER-LUC BOURASSA et GABRIEL MAILHOT. Notons également la venue des défenseurs BRYAN GROLEAU et GUILLAUME VIENS chez les locaux.

Un tailgate a été organisé afin d'amasser des fonds pour la Fondation Grands Frères et Grandes Soeurs. PATRICK CASAULT, l'un des propriétaires de l'équipe madelinoise, se mouillera pour la cause.

Du golf au curling

La saison de curling au CCTR approche à grands pas. Pour lancer les activités, un tournoi golf et curling, concocté pour les membres, connaîtra son dénouement samedi. Les hostilités de la Ligue senior de compétition, présidée par LUC MEUNIER, seront lancées lundi avec la participation de 24 équipes. Idem pour la bande des retraités du grand manitou JEAN BASTIEN. Pour les intéressés, il y a encore quelques places disponibles les mardis, mercredis et jeudis. Pour s'inscrire : Manon Côté (819 375-8425) ou au CCTR (819 375-1313). Bonne saison de curling!

Ovation devant Jacqueline Poliquin!

LISE LEBLANC a été honorée lors du récent tournoi de golf Lou-Clem qui avait lieu au club Du Moulin... Et le clou de la journée a été l'allocution prononcée par la nonagénaire JACQUELINE POLIQUIN qui a reçu une ovation debout des quelque 100 convives au souper de clôture... Parmi les invités, mentionnons ROLAND BIRON, MICHEL THIBEAULT, YVON BELLEMARE, ROLAND LAUZIER, WILSON DESMARAIS, PAULO MONGRAIN, EDDY COSSETTE, RAYNALD THIBEAULT, JOHN BEGGS, JEAN-JACQUES YOUNG, CLÉMENT LADOUCEUR et FRANCE POLIQUIN... Comme toujours, LOUIS BENOÎT et CLÉMENT POLIQUIN étaient à la barre de ce rendez-vous annuel.

Rochefort impressionné

J'ai foulé les allées du club Ki-8-Eb avec mon partenaire de jeu LÉON ROCHEFORT lundi dernier. L'enseignant de bonne renommée pendant onze saisons aux clubs Métabéroutin et Du Moulin s'est dit émerveillé par la qualité et la beauté du parcours ainsi que les transformations extrêmes apportées au cours des dernières années sur le parcours trifluvien qu'il place parmi les plus beaux défis sur la planète golf québécoise. Soit dit en passant, notre tandem a mordu la poussière contre le duo MARC BUREAU et LOUIS BEAUDET dans une guerre de titans après avoir été déjoué au 18e trou. On en redemande...

Club des as

À La Tuque, GUY COLBERT a fait des siennes au trou no 6 devant JEAN TRUDEL, MICHEL NOREAU et DENIS JUTRAS.