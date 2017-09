La crosse au champ en plein essor

(Trois-Rivières) Serge Lafleur n'avait aucune attente quand il a instauré la crosse au champ au Séminaire Saint-Joseph il y a quelques années. Cet automne, le chef d'orchestre de la discipline mise sur deux équipes seniors, en plus des cinq écoles secondaires de Trois-Rivières ayant décidé de le suivre dans son projet. Résultat: ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer la crosse au champ.