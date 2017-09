 Championnat régional primaire de cross-country: 2500 coureurs attendus 

La compétition, qui est organisée en collaboration avec le Réseau du sport étudiant du Québec de la Mauricie (RSEQ), se tiendra le 28 septembre. Ce sont des élèves de la 3e à la 6e année du primaire qui participeront à la course à pied en forêt qui a été aménagée sur le terrain à côté de l'école.

«C'est un beau championnat qui regroupe les commissions scolaires du Chemin-du-Roy, donc toute la grande région de Trois-Rivières, de l'Énergie et nous aimerions bien que celle de la Riveraine y participe aussi», souligne Jocelyn Renaud, professeur d'éducation physique à l'école Sainte-Flore.

Les écoliers de 3e et 4e année auront 1 km à franchir tandis que ceux de 5e et 6e année vont courir sur une distance de 2 km. Le premier départ sera donné à 9h45 et la journée devrait se terminer vers 14h30 avec la remise des médailles et des bannières. «L'événement se donne comme objectif de présenter un tremplin pour nos coureurs et coureuses locales et régionales en vue du championnat provincial qui aura lieu à Saguenay à la fin octobre. Nous voulons également favoriser l'émergence de nouveaux intérêts et talents de la région», mentionne M. Renaud.

Coprésidence d'honneur

Natif de Shawinigan, Antoine Thibeault agira à titre de coprésident d'honneur. Il fait présentement partie du Club de cross-country du Rouge et Or de l'Université Laval où il a été nommé sur l'équipe d'étoiles masculine du RSEQ et sur celle du Sport interuniversitaire canadien (SIC) l'année dernière.

Il servira de modèle pour les participants.

Robert Montambeault, enseignant et ambassadeur à la retraite, sera lui aussi coprésident d'honneur pour le championnat.