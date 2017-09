Objectifs précis pour les Dumoulin

Fort de huit présences dans le top 5 cette année, Louis-Philippe Dumoulin se retrouve à seulement six points d'une troisième place au classement général. Il ne s'en cache pas, l'objectif est d'aller chercher les points manquants.

«Nous aimerions beaucoup finir avec une bonne performance en fin de semaine. Cela nous permettrait d'aller chercher une place sur le podium du championnat», lance-t-il.

De son côté, Jean-François Dumoulin a connu une saison plus difficile notamment en raison de problèmes mécaniques. Il veut donc finir la saison en force.

«C'est très serré, tout le monde est rapide, mais mon but est de grimper sur le podium en fin de semaine. Nous allons travailler le plus fort possible pour bien performer», souligne le pilote.

Nouveau circuit

Les équipes de la série Nascar Pinty's disputeront cette course sur le circuit ovale du Jukasa Motor Speedway (anciennement Cayuga Speedway) pour la première fois depuis 2007.

«C'est un circuit légendaire et nous sommes très excités d'y aller. Cependant, c'est une course qui est tellement différente des autres que nous faisons habituellement. Ils ont mis beaucoup d'argent sur l'infrastructure et sur la piste qui fait maintenant 0,625 mille. Il va falloir être bien qualifié et connaître un excellent départ parce que les autres compétiteurs vont être très rapides eux aussi», explique Louis-Philippe Dumoulin.

Bien qu'ils n'aient jamais couru sur ce circuit depuis la modification de celui-ci, les deux frères ont tout de même eu l'occasion d'aller le tester.

«Les tests que nous avons effectués la semaine dernière ont été concluants. Nous étions satisfaits de nos voitures, car nous avons réalisé des bons temps. Nous pensons bien être capables de nous battre en avant avec les ajustements que nous avons apportés», mentionne le pilote de la voiture #47 WeatherTech Canada/Groupe Bellemare.

Beaucoup de gestion

C'était la première fois depuis qu'ils ont formé leur équipe il y a deux ans que les frères Dumoulin couraient toute la saison. Cela a entraîné beaucoup de gestion au niveau des équipiers, de la performance et de la maintenance des véhicules entre les courses.

«L'année passée, Jean-François ne faisait pas toutes les courses. Cette année, c'était vraiment deux équipes complètes au sein d'une même équipe. C'était un gros défi pour tout le monde, mais nous sommes tout de même satisfaits de notre saison. Nous avons amélioré plusieurs choses depuis deux ans, nous voulons donc continuer sur cette lancée-là pour le futur», note le Trifluvien.