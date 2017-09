Talbot et Rousseau aux premières loges

Vivement les droitiers! Première rangée, de gauche à droite: Olivier Simoneau, Émile Grégoire et Pierrette Mailhot. Deuxième rangée: Jean Vézina, Sylvain Baril, Yvan Leroux, Normand Houle, Jacqueline Tapp, Raymond Bernier, Colette Paris, Gaston Côté, Alain Baril et Serge Baril. Troisième rangée: Gaston Robichaud, Sylvie Cécil, Gaston Perreault et Daniel Mathurin. Absent lors de la photo: Pierre Duchaine.

Lors des deux rondes, DANIEL MATHURIN a été le meilleur chez les vainqueurs (75 brut et 62 net)... Mentions honorables à COLETTE PARIS (65 net), MICHÈLE TOUSIGNANT, GASTON CÔTÉ, ALAIN BARIL et le capitaine ÉMILE GRÉGOIRE (66 net)...

Jean-Louis Richer a tiré sa révérence

JEAN-LOUIS RICHER, un autre grand ami du sport, a tiré sa révérence dimanche à la suite d'une longue maladie. Le disparu a brillé dans plusieurs sports, notamment dans les disciplines hockey et golf.

Rappelons qu'il a évolué à la ligne bleue pour l'équipe junior de Shawinigan dans les années 50. Le monde du golf n'avait plus de secrets pour lui. Il allait au bout de ses rêves. Celui qui nous a quittés à l'âge de 82 ans était une force de la nature. Il excellait dans tout ce qu'il entreprenait dans les sports.

C'était un athlète accompli, au dire de son grand ami LÉON ROCHEFORT. Mes condoléances à son épouse Cécile ainsi qu'à son fils Yves, un ex-brillant hockeyeur junior avec les Draveurs, et sa fille Louise.

*****

Bonne chance au p'tit gars du Cap SIMON BÉDARD qui prend les rênes de Hockey Le Magazine!

*****

Plusieurs anciens élèves de l'école l'Assomption de Cap-de-la-Madeleine (mon ancienne Alma mater) ont évoqué de grands souvenirs d'il y a 60 ans, soit le 13 septembre 1957, lors de grandes retrouvailles autour de la bonne table Chez Maman Fournier.

Parmi ceux-ci, il y avait CHARLES THIFFAULT (ancien entraîneur adjoint des Nordiques et du Canadien), JACQUES L'HEUREUX (de St. Louis, Missouri), JEAN-CHARLES MASSICOTTE (de Québec), ainsi que ROGER ALARIE, ALAIN DION, CLAUDE VÉZINA, GILLES BÉRUBÉ, JEAN-PAUL MARCHAND, JEAN-PIERRE ST-ARNEAULT et JEAN-LÉVIS TOUPIN.

*****

Le sympathique ALLEN QUIGLEY est un homme clé dans le groupe de meneurs pour les clubs de golf Du Moulin et Métabéroutin.

*****

On me souffle à l'oreille que le franc-tireur OLIVIER MARCHAND aurait des gènes de son oncle RENÉ PARENT (champion golfeur du club Du Moulin) pour la concentration et la précision en tir à l'arc.

*****

Au club Vieilles Forges... Chapeau devant les vétérans golfeurs ANDRÉ LEFEBVRE et PAUL GAGNON qui ont respectivement joué leur âge, soit 75 et 87... ANTOINE MURRAY, CARMEN POTHIER, JEAN-PIERRE LEFEBVRE, MICHEL LEFEBVRE, JACQUES «TOM» NOËL et GAÉTAN SÉVIGNY ne laissent pas leur place chez les seniors. Soit dit en passant, le duo Noël et Sévigny aime bien rappeler au professionnel PATRICK TREMBLAY-YERGEAU que les chances que ses chers Canadiens fassent les séries sont très minces en 2018.

*****

On dit le plus grand bien de JACQUELINE LAFLEUR-FRÉCHETTE sur un court de tennis.

*****

Succès total du tournoi de golf annuel des membres de la Ligue de curling des retraités du Complexe Laviolette au Métabéroutin! Le quatuor composé d'ANDRÉ RUEST, ANDRÉ JOLIN, ALAIN GIRARDEAU et JACQUES PAGÉ a mis la main à la pâte.

Parmi les inscrits, il y avait MICHEL BOULAY, ANDRÉ LARAMÉE, MARCEL ISABELLE, LYVON MILETTE, CLAUDE GAGNON, GILBERT LACOURSIÈRE, YVES GAGNON, YVES ROCHELEAU, JACQUES BOIVIN, RÉJEAN ROY ainsi que BLANCHE RUEST, FRANCINE GAGNON et LOUISE VALOIS.

*****

Adepte du patin à roues alignées, JACQUES ROY ne passe pas inaperçu sur la piste cyclable du parc linéaire de Trois-Rivières.

Club des as

Au Godefroy, LYNE TREMBLAY et GILLES COURCHESNE ont fait des éclats dans les allées 8 et 5.

Au Du Moulin, BENOÎT LAMPRON a frappé pour le coup de circuit au trou no 11.