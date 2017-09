Hockey en bref

L'attaquant des Devils du New Jersey, Brian Boyle, souffre de leucémie myéloïde chronique (LMC), un type de cancer de la moelle osseuse que le médecin de l'équipe estime pouvoir traiter avec des médicaments.

Lors d'une conférence téléphonique, mardi, Boyle a dit qu'il espère être en mesure de reprendre ses activités sportives bientôt. Le directeur général Ray Shero a mentionné que la maladie avait été repérée à la suite d'une prise de sang réalisée lors des examens médicaux qui ont précédé le camp d'entraînement des Devils.

Boyle a dit qu'après avoir consulté le médecin d'équipe Michael Farber et d'autres spécialistes, il s'attend à pouvoir vivre une vie normale. Le hockeyeur âgé de 32 ans a signé une entente de deux ans et 5,5 millions $US avec les Devils en juillet. AP