Nouveau record de circuits dans le Baseball majeur

Associated Press

La claque de Gordon aux dépens du releveur des Blue Jays de Toronto Ryan Tepera mardi soir a surpassé le total de 5693 longues balles établi en 2000, au beau milieu de l'époque où l'utilisation des stéroïdes était répandue parmi les frappeurs.

Il y a eu 5610 circuits la saison dernière, pour une moyenne de 2,31 par rencontre, et la moyenne de 2,53 en date de mardi permet d'établir que les frappeurs des Ligues majeures termineront la saison avec un total de 6139 coups de quatre buts. Ce serait une hausse de 47 pour cent par rapport aux 4186 en 2014.

La puissance des frappeurs a chuté à la suite de l'instauration d'un programme de dépistage assorti de sanctions, en 2004. La moyenne de longues balles a chuté à son plus bas niveau depuis 1992 en 2014, avant de reprendre son ascension pendant la deuxième moitié de la saison 2015.

Darwin Barney a frappé un circuit de deux points, Marcus Stroman a été efficace pendant sept manches et les Blue Jays ont défait les Royals 5-2, lors de ce match.

Ryan Goins a amorcé la sixième manche avec un simple avant que Barney envoie un lancer d'Ian Kennedy (4-12) dans les gradins.

Russell Martin a produit deux points et il est venu croiser le marbre lors d'une septième manche de trois points des Blue Jays (71-80). Roberto Osuna a fermé les livres en neuvième manche pour enregistrer un 37e sauvetage cette saison.

Stroman (12-8) a établi un sommet personnel pour le plus grand nombre de victoires en une saison. Il a alloué un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises.

Stroman a permis un simple à Whit Merrifield en première manche et un double à Mike Moustakas en deuxième avant de trouver son rythme.