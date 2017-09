Les sports en bref

La 13e édition du Marathon des couleurs Promutuel se tiendra le 8 octobre au parc écologique Godefroy à Bécancour. Proposant des parcours de 42,2 km, 21,1 km, 10 km, 5 km et de 1 km, les membres du comité organisateur sont confiants d'atteindre une participation similaire à celle des deux dernières années alors que plus de 2250 personnes avaient participé.

L'Association de tennis de Trois-Rivières (ATTR) tiendra le 23 septembre la deuxième phase de son tournoi de type «Coupe Davis». Pour l'occasion, les joueurs et les joueuses auront l'occasion d'évoluer en double.

Les participants seront regroupés en quatre grandes équipes nationales. Chacune des formations sera composée de joueurs de différents calibres.

«Il s'agit bien entendu d'un tournoi empreint de bonne entente et d'amitié. Cependant, les matchs de tennis seront enlevants et excitants. Les participants et participantes pourront démontrer les qualités athlétiques en matière de tennis acquises pendant l'été», mentionne Jocelyn Landry, président de l'ATTR et coorganisateur de l'événement.

Le tournoi se déroulera sur les terrains de terre battue du parc Martin-Bergeron à partir de 9 h.

Avec une animation et un décor spécial au menu, l'ATTR invite toute la population à cet événement.