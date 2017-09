Un manque d'appétit normal

CHRONIQUE - Le Centre Vidéotron était rempli à moitié pour le match préparatoire du Canadien lundi et j'ai lu sur les médias sociaux des gens critiquer l'absence de passion des amateurs de la Vieille Capitale.

Pourtant, rien de plus normal. Qui a de l'appétit pour un match hors-concours disputé entre l'équipe C des Bruins et l'équipe B du Canadien, avec des billets à des prix aussi élevés?

Je suis même étonné que cette formule ait été aussi productive à travers les années. Personnellement, si ma blonde me quitte, je ne fréquenterai pas sa cousine un peu moche juste par nostalgie!

Le marché de Québec est un marché de la LNH. Point à la ligne. Les matchs préparatoires, amenez ça dans les marchés émergents, c'est bien correct. Mais la Vieille Capitale mérite mieux. Le Centre Vidéotron est prêt, Québec sera aussi fiévreuse que Winnipeg ou Calgary quand Gary Bettman se résignera à y déménager l'un de ses canards boiteux.

En attendant, le Canadien peut s'estimer chanceux à mon avis d'avoir attiré tout près de 10 000 personnes pour le spectacle de lundi. Spectacle qui était télédiffusé en plus.

Remarquez, Québec n'est pas la seule ville à se faire prendre ainsi en otage dans notre belle province. Montréal joue aussi le jeu du baseball majeur depuis plusieurs printemps, en remplissant le Stade olympique pour des matchs sans signification.

Rob Manfred est intelligent, il s'assure d'évoquer la métropole comme possible site pour une expansion future, question d'engraisser cette poule aux oeufs d'or. On ajoute quelques anciens au menu et pouf, les amateurs de balle convergent vers le stade par dizaines de milliers!

J'adore le baseball, je suis devenu journaliste puisque j'espérais un jour succéder à Rodger Brulotte et Jacques Doucet. Je pense avoir traumatisé quelques filles au secondaire parce que je préférais les écouter plutôt que de remplir mes oreilles de musique les dimanches après-midi!

Ceci étant dit, vous ne me verrez pas piger allègrement dans le budget loisir de la famille pour me rendre au Stade olympique applaudir deux équipes étrangères se délier les muscles quelques jours avant le début de la saison. Il y a une limite à faire rire de soi.

Certains justifient leur présence en disant vouloir participer à la confection d'un message fort destiné aux autorités du baseball majeur. Pour un an ou deux, je pouvais acheter ça sans être d'accord. Mais là, ça s'étire.

Croyez-moi, avec des stades à moitié vide un peu partout aux États-Unis en saison régulière, Rob Manfred a certainement pris bonne note du désir des Québécois de revenir dans le cercle fermé des Majeures. Rendu là, le projet va se jouer à d'autres niveaux, économique et politique. En coulisses, ça semble être actif, ce qui est porteur d'espoir.

Je commence d'ailleurs à penser que les Expos revivront avant les Nordiques, même si le Centre Vidéotron est construit. Manfred semble en tout cas avoir plus d'affinités avec Montréal que Bettman en a avec le royaume de Régis Labeaume. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Je ne me ferai pas d'amis à Québec mais à choisir entre les deux, ma préférence va au retour des Expos. Pour une simple question de diversité sportive, dans ce grand village qu'est notre province.