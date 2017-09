Boucler la boucle à Berlin

Louis-Simon Gauthier

Si tout se déroule comme prévu, Pierre Slusarek bouclera la boucle dimanche d'un projet qui lui est cher: franchir la ligne d'arrivée des six marathons les plus importants du globe. Après Boston (2014), New York (2015), Chicago et Londres (2016) ainsi que Tokyo (février 2017), le Latuquois courra dans les rues de Berlin en fin de semaine vers sa quête: le fameux certificat attestant de ses exploits. «Les six majeurs, c'est un rêve que je cajole depuis que j'ai 47 ans, rappelle-t-il. J'aimerais bien finir les 42,2 km en moins de deux heures 40 minutes.» Oui, c'est très rapide, un marathon sous les trois heures. S'il évite les incidents fâcheux et qu'il ne se blesse pas, Slusarek a bon espoir de concrétiser son chrono. Difficile de recenser toutes les performances individuelles à l'échelle planétaire, mais une course sous les 2 h 40 le positionnerait avantageusement dans l'histoire moderne de la course à pied pour son groupe d'âge, toujours chez les amateurs. «Je serais peut-être un des coureurs parmi les plus rapides dans ma tranche», sourit le principal intéressé, qui quitte le pays jeudi pour ce dernier mandat. Pas question cependant d'arrêter la course une fois ce marathon derrière lui. «Je vais courir pour le plaisir, peut-être avec un cran d'intensité de moins. Cet été, j'ai couru un marathon de pratique entre St-Jérôme et Val-David, près de la rivière du Nord. Le paysage était super. C'est de ça que je veux profiter dans l'avenir. La maladie du chrono, je veux m'en débarrasser», témoigne Slusarek, désireux de participer au Marathon de Paris en 2018. «J'aimerais aussi aller en Pologne, le pays de mes ancêtres.»

Au sein de l'élite