Le sport régional en bref

Le calendrier préparatoire des Cataractes s'est soldé par une défaite sans appel de 9-2 aux mains de l'Océanic de Rimouski, samedi au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Alex Plamonton et Frédérik Théorêt ont marqué les buts des locaux pendant que le Russe de 17 ans Dmitry Zavgorodniy enfilait l'aiguille à cinq reprises! Il a inscrit trois de ses cinq buts au dernier engagement contre les gardiens Lucas Fitzpatrick (14:49 de temps de jeu) et Mikhail Denisov (45:11).

En plus de son but, Plamondon a été impliqué dans un combat avec Chase Stewart de l'Océanic. Six joueurs des Cataractes ont terminé le match avec un différentiel de -3.

Shawinigan boucle son calendrier préparatoire avec un dossier de trois victoires, six défaites et une autre en fusillade, ce qui place le club au 15e rang sur 18. Les joueurs de Daniel Renaud ont notamment affiché le pire pourcentage d'efficacité du circuit Courteau sur le jeu de puissance pendant cette dizaine (8,1 %).

La saison régulière se met en branle vendredi, avec la visite de l'Armada de Blainville-Boisbriand au Centre Gervais Auto.