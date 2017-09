Départ canon pour les Diablos!

Les Diablos ont repris le ballon alors qu'il restait moins de quatre minutes à écouler au quatrième quart. Après avoir remonté le terrain, l'attaque a dû composer avec une situation de quatrième essai et six verges à franchir, à la ligne de 12, tout près de la zone des buts.

Le quart-arrière Cossette s'est chargé de redonner l'avance aux siens grâce à une course qui a surpris la défensive sherbrookoise. Il ne restait que quelques secondes au cadran. «On ne pouvait pas espérer une fin plus heureuse! C'est le genre de scénario rêvé que tu vois dans les films de football. En plus, ça survient pendant notre ouverture locale.»

Cossette a complété 14 de ses 25 passes, lui qui a été intercepté une fois. Il a aussi cumulé des gains de 21 verges au sol, dont son fameux touché.

Le porteur de ballon Patrice Gemme, auteur de trois majeurs contre Beauce-Appalaches le 2 septembre, en a ajouté deux autres samedi. Il a couru pour 127 verges en 27 tentatives, ce qui lui donne un bon ratio de 4,70 verges par course.

Si l'attaque a tonné aux moments opportuns, la défensive a accompli du gros boulot en n'allouant qu'un touché aux Volontaires. Félix Simoneau (six plaqués et une passe rabattue) ainsi que Félix Moreau (six plaqués et un assisté) ont été brillants au sein de cette unité.