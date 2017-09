Les Aigles devront se relever

Le gérant Jean-Philippe Lemay ne s'en cache pas, le momentum que détenait sa troupe après les deux premières rencontres s'est envolé à la suite du troisième match de la série. La pause entre cette partie et celle prévue pour 19 h 30 vendredi soir au Stade Stéréo Plus aura donc été des plus bénéfiques pour ses protégés.

«On veut profiter du fait qu'on revient à la maison. On est en avance d'un match, on veut prendre le momentum et tourner la page.»

Lemay a d'ailleurs rappelé à ses hommes que ce n'était certainement pas le temps de se chercher des poux. Face aux champions de la saison régulière, il y aurait assurément quelques matchs qui se solderaient par des défaites.

«On doit revenir à la base. On ne va pas chercher des solutions pour des problèmes qui n'existent pas. On ne peut pas affronter les champions des séries de deux des trois dernières années et s'attendre à une courte série. On le savait que ce serait une chaude lutte», souligne Lemay.

Comme ce fut le cas lors du premier duel, c'est Nathan Landry qui sera sur la butte vendredi soir. Celui-ci n'avait pas connu une mauvaise sortie lors de la première rencontre, mais avait eu besoin de l'aide de sa défensive. Il avait permis à 10 coureurs d'atteindre le premier coussin en marchant. Il affrontera l'excellent Vincent Ruel.

«Nous ne sommes pas habitués à le voir donner autant de buts sur balles, en plus d'atteindre quatre frappeurs. Son défi personnel sera de limiter les passes gratuites. Pour le reste, la défensive devra continuer à jouer du baseball comme elle l'a fait. Ce ne sera pas un match à sens unique comme dimanche dernier. Il va falloir jouer notre meilleur baseball et tout le monde devra élever son jeu d'un cran.

Quand tu gagnes, ce que tu fais de moins bien, ça paraît peut-être moins. Mais quand tu trébuches comme dimanche, tu dois en tirer une leçon. On l'a fait cette année et je suis confiant qu'on pourra le faire.»