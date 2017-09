La Classique en mode séduction

«Rocky fait un travail extraordinaire. Il adore la Classique et le canot. C'est un ambassadeur de premier plan. C'est sûr qu'on va s'asseoir ensemble. Je veux aussi rencontrer Constant Awashish. On a de nombreuses idées», lance-t-il à propos du Grand Chef du Conseil de la Nation.

«Pour nous, c'est une question non seulement historique, mais c'est dans une vision d'avenir. C'est très important que les ponts soient améliorés avec la nation Atikamekw. Après tout, ce sont les communautés autochtones qui ont inventé le canot. Et le mot rabaska, c'est amérindien!», souligne Boileau.

Le 4 septembre dernier, une page d'histoire de la Classique s'est écrite quand Rocky Awashish est devenu le premier Atikamekw en 79 ans à compléter le parcours de 190 km, en compagnie de Zachary Greffard. Non loin derrière, Charles-Édouard Verreault et Jennifer Launière l'imitaient. Pour le directeur général de la Classique, cette performance de membres de la nation amérindienne ne doit plus être l'exception. Elle doit devenir la norme.

La dernière Classique n'a pas été des plus reposantes pour ses organisateurs. Après avoir enregistré une foule record à La Tuque le samedi, la météo a gâché la journée de dimanche, et celle de lundi s'est disputée sous un ciel ennuagé avec du temps très frais. Boileau s'attendait à des pertes financières importantes. Or, deux semaines plus tard, il y aura bel et bien un manque à gagner, mais la catastrophe a été évitée, a annoncé le directeur général, jeudi lors de son bilan annuel.

«Nos chiffres à La Tuque ont été à la hausse, même le jeudi lors des spectacles, et ce, même s'il faisait froid. Le stationnement à Mattawin était plein, il ne l'était pas l'année d'avant. On a regardé les photos à Shawinigan et malgré la météo, il y avait quand même du monde, même si ce n'est rien de comparable à ce qu'on s'attendait. Il faut vraiment que les gens aiment la Classique. La perte n'est pas majeure. Je sais qu'on aurait fait plus de revenus, mais présentement, la perte s'établit entre 9000 et 12 000 $. Il nous reste de l'argent à rentrer. Avec nos réserves, on va s'en tirer.»