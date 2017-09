Hockey midget AAA: C comme dans Sévigny

«Québec, ce n'était même pas proche. Quand j'ai vu à quel point je me suis amélioré lors de la dernière année, il n'y avait pas de doute que je voulais revenir. C'est toujours le fun d'obtenir la confiance de mes coéquipiers et devenir capitaine. Je vais bien les représenter.»

«Au vote des joueurs, c'était unanime. Les entraîneurs avaient aussi leur mot à dire, parce qu'il va représenter l'organisation sur et hors de la glace. C'était unanime aussi chez le personnel d'entraîneurs. C'est un pro, autant à l'école que dans ses relations avec les autres. Il donne son effort à 100 % et dans tout. Ça représente bien nos valeurs.»

Les Estacades auront accès à un nouveau bassin de joueurs cette saison lorsqu'ils devront faire appel à un réserviste. À la suite d'une entente entre Hockey Québec et la LHPS, il sera possible de rappeler un joueur du circuit scolaire. Lavoie y voit un avantage pour son équipe, mais aussi pour les joueurs en question.

«Je pense que c'est un plus. Les joueurs qui étaient les derniers coupés dans notre équipe faisaient parfois le choix d'aller dans ces programmes. On les perdait pour le reste de l'année. On est content d'être en mesure de leur donner cette expérience où ils vont pouvoir continuer de se développer durant l'année et venir joueur des matchs avec nous. Le midget AAA, c'est un calibre plus relevé. Les recruteurs les voient jouer dans le M18 (dans la LHPS), mais pourront aussi les évaluer dans le midget AAA et comparer.»

Les Estacades, qui sont à la recherche de leur première victoire cette saison, ont rendez-vous avec les Chevaliers de Lévis vendredi soir au Complexe sportif Alphonse-Desjardins.