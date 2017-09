Antoniades: «Pas question de jouer les touristes»

À 16 ans, voilà un défi qui l'allume au plus haut point. «Je sens de la fébrilité, c'est sûr. Je sens que ce n'est pas une compétition comme les autres. En fait, c'est l'épreuve la plus importante de ma carrière jusqu'ici. Et je me suis préparé en conséquence.»

Excellent cycliste, Antoniades redoute particulièrement la première étape de l'aventure, les 750 m de nage. En vélo, il devra quand même se méfier du parcours technique de Rotterdam.

«J'ai confiance en ma nage mais je sais qu'il y a des gars plus forts que moi. On verra où je me situerai quand cette portion sera finie. Ce qui est certain, c'est que le parcours en vélo me convient bien. Il est fidèle aux parcours européens, il est très technique. Ça veut dire que les meneurs seront certainement plus conservateurs et qu'ils vont prendre moins de risques. Moi aussi, je devrai faire attention aux chutes mais ce sera une situation où j'aurai un peu plus de latitude pour pourchasser les meneurs», analyse-t-il.

Après les 20 km de vélo, il fera avec ce qui lui reste d'énergie pour finir avec le plus d'autorité sur son 5 km de course à pied. «Je pense être en mesure de viser un chrono de 15:45 si tout va bien. Encore là, c'est difficile à évaluer, ça va dépendre de ce qui va se passer avant. L'important, c'est vraiment de connaître un bon départ à la nage», insiste-t-il.